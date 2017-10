Marcia dei Colli Berici a Barbarano Vicentino

Domenica 29 ottobre alle 7.30 è in programma la Marcia dei Colli Berici, manifestazione podistica ludico-motoria non competitiva con tre percorsi misto collinari di 5 - 12 - 20 km. a Barbarano Vicentino. Partenza a passo libero dal Palatenda fino alle 9.30. L'evento sportivo sarà valida per i concorsi Fiap, IVV, Donne Podiste e Piede Alato. Quota di partecipazione: 2 euro tesserati Fiasp - 2.50 euro non tesserati Fiasp. La manifestazione è organizzata da PodismoVeneto.it e Pro Loco Colli Berici con il patrocinio del comune di Barbarano Vicentino. Info: 347.4275016.

