"Marcia dei Castelli - Castellana di Pasquetta" a Montecchio Maggiore

Lunedì 17 aprile alle 8 è in programma a Montecchio Maggiore la "Marcia dei Castelli" con il tradizionale appuntamento con la camminata di Pasquetta, meglio conosciuta come la "Castellana", manifestazione sportiva ludico-motoria non competitiva con tre percorsi di 7, 12 e 21 chilometri. Alla marcia parteciperà anche l’Associazione Nordic Walking di Montecchio, i cui istruttori saranno a disposizione di chi volesse provare la camminata con i bastoncini. Partenza possibile fino alle 9.30 dal Polisportivo Comunale in via del Vigo 10. Il percorso prevede la salita sul colle tra i Castelli di Giulietta e Romeo. All’arrivo nell’area storica i partecipanti potranno incontrare persone di altri paesi, ma anche artisti ed artigiani di un tempo, che faranno conoscere le loro produzioni nei vari aspetti più caratteristici. La festa sarà allietata da musica e folclore per la "Festa Popolare di Pasquetta". Per tutta la giornata sarà in funzione anche un ricco stand gastronomico a base di prodotti tipici a cura dei volontari dell’Associazione Amici della Città di Montecchio, che organizza dell’evento con il patrocinio dell’amministrazione comunale. Quota di partecipazione: 2 euro. Prevendite: Bar Roma, via Roma - Panificio il pane, via Veneto - Pitti bar, viale P. Ceccato Alte. Per informazioni ed iscrizioni: Associazione Amici della Città di Montecchio 349.4934610.

