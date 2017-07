"Marcia Alpina" a Centrale di Zugliano

GUIDA PODISMO: CORSE, MARCE E MARATONE A VICENZA PROVINCIA PER IL WEEKEND

Domenica 16 luglio alle 7.30 si svolgerà a Centrale di Zugliano la "Marcia Alpina Centralese", manifestazione podistica ludico-motoria con cinque percorsi di 5 - 7 - 12 - 20 - 30 chilometri (misto pianeggiante e collinare). Partenza, arrivo e iscrizioni dal patronato in via Riva. Partenze fino alle 10 per i tracciati di 5, 7 12 e 20 chilometri e fino alle 9 per la distanza dei 30 chilometri con itinerari percorribili fino alle 13.30. Garantiti ristori con somministrazione di bevande a seconda dei percorsi (due per km. 5 e 7; tre per km. 12; quattro per km. 20; sei per km. 30) più il ristoro finale in comune per tutti. Iscrizione per i gruppi entro il venerdì antecedente alla corsa e per i singoli atleti fino all'orario massimo di partenza. La quota d'iscrizione è di 2 euro per i soci FIASP e 2.50 per i non soci FIASP. L'evento sportivo, organizzato dal Gruppo Podisti Centralesi sarà valido per i concorsi FIASP, IVV, Piede Alato e Donne Podiste. Info reponsabile organizzatore: Elvis Rizzato 346.6760543.

