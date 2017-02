"Maratona Solidale per l'Uganda" con il recordman Chemello a Mussolente

Domenica 26 febbraio alle 8 è in programma la "Maratona di Solidarietà: Progetto per l’Uganda" a Mussolente in un circuito di 2250 metri, costeggiando i sentieri natura per il cosiddetto “Giro delle Poe”, attraversando le vie della zona est, come via Del Ru e via Gugliemini (19 giri per chi desidera fare la maratona completa). La chiusura avverrà all’arrivo del maratoneta Mirko Chemello (Emme Running di Cassola), che festeggerà il record di 60 maratone in 60 giorni, entrando nel guinness dei primati, che apparteneva ad un cinese con 52 maratone, per dedicare il suo primato alla sua mamma scomparsa di recente. L’atleta 50enne di Mussolente coronerà la sua impresa, raccogliendo fondi per la costruzione di una scuola in Uganda. Il progetto benefico è nato nel 2013 quando, dopo aver sentito le testimonianze dei volontari Marilisa e Andrea Zonta, impegnati in alcune zone povere dell’Africa in prima persona, il maratoneta ha deciso di correre 48 ore su un tapis roulant per raccogliere fondi per i letti di un orfanotrofio. Il ritrovo è fissato per le 7.30 in via Leonardo Da Vinci. Alle 12 circa presso il tendone esterno del Centro Parrocchiale ci sarà una pastasciutta per tutti. Contributo: 10 euro (comprensivo di una maglietta per i primi 120 iscritti e della pasta). Il ricavato sarà devoluto a sostegno del “Progetto per l’Uganda”. Per informazioni e iscrizioni: 346.144539.

