Marano:cinema all'aperto: dall'8 luglio al 5 agosto

Torna anche quest'anno “VMovies” la rassegna estiva di cinema all'aperto a Marano Vicentino, promossa dal gruppo di giovani Viviamo Marano e dal cinema Campana, in collaborazione con il Comune.

Le cinque proiezioni si terranno tutte il mercoledì sera, a partire dall'8 luglio e fino al 5 agosto, alle 21.30 nel Parco della Solidarietà, dove saranno allestite delle sedie a distanza di sicurezza o sarà possibile usare le proprie coperte e sdraio sul prato, pur nel rispetto delle misure di contenimento previste per evitare la diffusione del virus Covid-19. Sarà obbligatorio l'uso della mascherina.

Il primo appuntamento, mercoledì 8 luglio, è un omaggio a un film intramontabile di cui ricorre quest'anno il 40° anniversario: The Blues Brothers.

A seguire saranno proiettati: Jojo Rabbit (15 luglio); La famosa invasione degli orsi in Sicilia (22 luglio); Green Book (29 luglio) e Big Hero 6 (5 agosto).

Le proiezioni cominceranno alle 21.30, ma il Comune raccomanda di arrivare in anticipo per evitare assembramenti: l'area sarà aperta dalle 20.30 e dovranno essere raccolti i nominativi e un contatto telefonico dei partecipanti.

Il costo del biglietto sarà di 3,00 euro a film e in caso di pioggia le proiezioni saranno annullate.