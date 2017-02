"Manovre di Disostruzione in Età Pediatrica" per genitori a Schio

Mercoledì 15 febbraio alle 20.30 si terrà l'incontro "Manovre di Disostruzione in Età Pediatrica" con una serata informativa per i genitori per il ciclo "Crescendo Insieme a Loro" presso l'Asilo Nido Comunale di Arzignano in via Giolitti 8. Nel primo soccorso le "manovre di disostruzione pediatriche" sono quei movimenti atti alla liberazione delle vie aeree di un bambino o di un lattante da un corpo estraneo. L'ostruzione avviene quando, al momento dell'inalazione dell'oggetto nelle vie aeree, esso entra nella trachea, anziché procedere normalmente per l'esofago. Nei bambini questo accade più facilmente a causa della "conicità" delle vie aeree fino alla pubertà (intorno ai 9-10 anni). Sono manovre salvavita in quanto i bambini con trachea ostruita, se non aiutati, possono andare incontro ad anossia e subire conseguenze gravissime, tra cui la morte. La diffusione di tali manovre dovrebbe essere capillare, soprattutto tra le persone che lavorano a contatto con i bambini. In caso di ostruzione totale il bambino perde la coscienza in circa 25 secondi e avere bene in mente le manovre corrette da eseguire senza troppe esitazioni è di vitale importanza per salvare vite umane. L'evento è promosso dal comune di Arzignano e dalla Croce Rossa Italiana di Vicenza. Prenotazione obligatoria per un massimo di 60 genitori. Ingresso libero. Per informazioni e prenotazioni: 0444.670579 dalle 9 alle 12.

