Manolo ad Asiago con `Eravamo immortali`

Martedì 7 agosto 2018, l'arrampicatore e alpinista itliano Maurizio Zanolla alias Manolo sarà ad Asiago per presentare il suo libro "Eravamo immortali", in cui ripercorre gli anni che l'hanno portato alla celebrità, raccontando le scalate ed esperienze più significative.

L'incontro si terrà presso il palco centrale di Piazza II Risorgimentodi Asiago, con inizio alle ore 17.30.

Un appuntamento da non perdere per gli appassionati di montagna e alpinismo, che si inserisce all'interno della rassegna "Aperitivo con l'Autore", organizzata in collaborazione con la Libreria Giunti al Punto di Asiago.

