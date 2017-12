Manifestazioni a Vicenza e provincia: guida per il weekend dal 1 al 3 dicembre

Felice weekend gentili lettori! Per tutte le vostre segnalazioni e/o eventi ---> www.vicenzatoday.it/social/segnalazioni/

GUIDA WEEKEND EVENTI TOP 15 A VICENZA E PROVINCIA - GUIDE WEEKEND SUL TERRITORIO BERICO

SPECIALI MERCATINI:

MERCATINI WEEKEND NEL CENTRO STORICO DI VICENZA

TOP 5 MERCATINI DI NATALE 2017 A VICENZA E PROVINCIA

TUTTI I MERCATINI DI NATALE 2017 SUL TERRITORIO BERICO

MERCATINI DI NATALE 2017: PROGRAMMA NEL CENTRO STORICO E QUARTIERI DI VICENZA

SPECIALI:

SPECIALE AUTUNNO 2017: SAGRE - FESTE - FIERE - MANIFESTAZIONI - MOSTRE MERCATO NEL VICENTINO

SPECIALE ARTE 2017: MUSEI - MONUMENTI - MOSTRE - VILLE - PARCHI A VICENZA E PROVINCIA

WEEKEND MANIFESTAZIONI A VICENZA E PROVINCIA:

Numerosi gli appuntamenti tra sagre, feste, manifestazioni, mercatini, fiere e mostre mercato sul territorio berico per il weekend da venerdì 1 a domenica 3 dicembre.

Tra tutti spicca il Magico Natale nel centro storico di Vicenza con l'apertura degli chalet in legno per i mercatini aperti durante le festività.

Per le manifestazioni in evidenza il Festival Veneto dell'Aperitivo Bueo a Camisano Vicentino e il Bal Folk a Vicenza.

Tra le fiere da segnalare Crea Ti Va? al Bassano Expo di Cassola oltre al 2° weekend di SpazioCasa alla Fiera Vicenza.

Tra i mercatini e le mostre-mercato si sottolineano Collezionare a Vicenza, il Mercatino Antiquariato - Usato - Collezionismo a Marostica

Per le sagre e le feste si segnalano il Xmas On The Road a Caltrano e la Festa della Cioccolata a Prera di Montecchio Precalcino.

Tra gli eventi per bambini si evidenzia gli spettacoli Gnomi al Teatro Astra di Vicenza e Capitani Coraggiosi al Teatro Comunale di Lonigo.

CALENDARIO MANIFESTAZIONI SUL TERRITORIO BERICO:

MANIFESTAZIONI E TRADIZIONI POPOLARI:

FESTIVAL VENETO APERITIVO BUEO. Domenica (17-24) a Camisano V. è in programma il Festival Veneto Aperitivo Bueo con panini onti, damigiane, birrini, vin brulè per rivivere le vere tradizioni del terrritorio: si esibiranno insieme Andreas Ronco de Il Veneto Imbruttito, Pissio, Giorgio Barzeeta,15+18 oltre ai live dei Pasta e Fasioi - Abusivi - RadioSboro - Herman Medrano più Trattori Show, Cleopatra la Ballerina, le Trattorine Jenny e Laura.

BAL FOLK. Sabato (21-24) alla Scuola Media Carta di Vicenza ci sarà il Bal Folk, festa di danze popolari dalle più belle ballate internazionali.

XMAS ON THE ROAD. Domenica alle 11 il Gruppo Giovani organizza Xmas On The Road con laboratori, Mercatino di Natale, musica live e assaggi di prodotti tipici nella via principale di Caltrano con oggetti e idee regalo di ogni genere, immegendosi nelle corti paesane.

FIERE:

CREA TI VA?. Sabato e domenica (10-20) al Bassano Expo di Cassola è in programma il 1° Crea Ti Va?, salone di manualità, creatività e artigianato artistico (cucito - decoupage - pittura - ricamo - patchwork) con esposizioni, laboratori, corsi, dimostrazioni di hobbistica e fai da te.

2° WEEKEND SPAZIO CASA. Da venerdì a domenica alla Fiera di Vicenza ci sarà il 2° weekend Spazio Casa con idee e soluzioni per il living: arredamento (mobili-complementi indoor/outdoor) e comfort abitativo (finiture interni, impiantistica, risparmio energetico): 15-21 venerdì e 10-20 sabato/domenica.

MERCATINI E MOSTRE MERCATO:

MAGICO NATALE - VICENZA. Dal 1 dicembre al 7 gennaio (9-21) a Vicenza saranno allestiti 35 chalet in legno per il Magico Natale in via Battisti e corso Palladio e dal 4 dicembre anche in corso Fogazzaro con artigianato, specialità culinarie, casalinghi e oggettistica da regalo.

COLLEZIONARE - VICENZA. Sabato (9-19) a Vicenza in corso Fogazzaro Sud e in via Battisti torna Collezionare, mercatino antiquariato e vintage: vinili, fumetti, filatelia, orologi, numismatica.

MERCATINO ANTIQUARIATO - USATO - COLLEZIONISMO A MAROSTICA. Domenica del mese (8-19) a Marostica in piazza Castello ci sarà il Mercatino dell'Antiquariato con 130 espositori di oggetti antichi, mobili d'epoca e articoli da collezionisti.

SAGRE E FESTE:

FESTA DELLA CIOCCOLATA. Domenica alle 16 è in programma la Festa della Cioccolata al Centro Culturale di Preara di Montecchio Precalcino con degustazioni e proiezione gratuita del film La Fabbrica di Cioccolato: cioccolata calda per tutti a prezzi speciali.

FOOD & DRINK:

APERITIVO CON TIGELLE EMILIANE. Venerdì alle 18 all'Orgiano Caffè in via Libertà 18 ci sarà l'aperitivo con le tigelle farcite, tipiche della tradizione emiliana in alternativa al classico spritz veneto doc.

MALEDIZIONE DELLA MUMMIA: CENA CON DELITTO. Venerdì alle 20 al Punto 13 di Vicenza Play The City organizza Maledizione della Mummia - Cena con Delitto per individuare il colpevole di un omicidio avvenuto nel locale tramite indizi serviti dall'antipasto al dolce.

INAUGURAZIONE AGRIYOGURTERIA. Sabato dalle 9 alle 13 alla Fattoria La Greppia a Malo aprirà la nuova Agriyogurteria con assaggi gratuiti dalla colazione fino agli aperitivi oltre ad uno speciale cestino di prodotti locali in vendita a prezzo promozionale e all'animazione della Fattoria Didattica per i più piccoli.