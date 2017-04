"Mamme! Tutto parla di VOI": maternità tra realtà e fiction a Montecchio Maggiore

GLI APPUNTAMENTI A MONTECCHIO MAGGIORE DAL 7 AL 17 APRILE

Venerdì alle ore 20.30 si terrà la conferenza "Mamme! Tutto parla di VOI" sulla maternità tra realtà e fiction tra un desiderio, un richiamo o un salto nel buio in Sala Civica di Corte delle Filande a Montecchio Maggiore. I relatori saranno Grazia Chisin (consigliera di parità della Provincia di Vicenza); Maria Paola Stocchero (assessore Pari Opportunità del comune di Montecchio Maggiore); Alina Marazzi (autrice e regista di "Un’ora sola ti vorrei"; "Vogliamo anche le rose"; "Tutto parla di te").

In particolare Alina Marazzi racconterà i pensieri delle donne sulla maternità: quello che dicono e quello che tacciono per pudore, ritegno, paura di non essere all’altezza di una responsabilità difficile da condividere. A seguire ci sarà la proiezione di alcuni spezzoni tratti dai film della regista. L'evento è organizzato dall'assessorato comunale alle pari opportunità all'interno del programma Pari Opportunità 2017 "Una. Nessuna. Centomila". Ingresso libero. Contatti: pari.opportunita@comune.montecchio-maggiore.vi.it - 0444.490934.

ELENCO INCONTRI