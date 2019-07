Mama Custom Family: raduno custom, griglie roventi, musica

Grande Festa targata Italian Custom Family a.s.d. con la collaborazione del Mamaloca Street Bar di Vicenza, il migliore Street bar del circondario.

SABATO 20 LUGLIO

Tanti motivi per esserci

MAMA CUSTON FAMILY.

-Dj Set by Adelina Putin RockDj from Marilu'

-Concerto dei BIG WRONG - SCORPIONS TRIBUTE BAND

-Gliglie BBQ ,Paninazzi e birre ghiacciate

-Parcheggio dedicato SOLO alle moto

-Raccolta fondi per i bambini della Fondazione Città della Speranza



VI ASPETTIAMO CARICHI,SCOPPIETTANTI PER DIVERTIRCI ASSIEME!!

Sin dalle 18, prima con rock dj set by @Adelina Putin, e poi con la musica live dei "Big Wrong - Italian Scorpions Tribute, divertimeto garantito in puro stile Family, birra a fiumi, panini e grigliate, il tutto secondo i dettami di solidarietà che contraddistinguono la nostra Associazione, potremo infatti aiutare la Fondazione Città della Speranza (056/19 VI) nel loro grande impegno nello studio delle malattie oncologiche in età pediatrica

(durante la serata i prezzi esposti saranno già comprensivi della quota di donazione).

Mama Custom Family

20 lug alle ore 18:00 - 21 lug alle ore 13:00

Mamaloca

Strada del Pasubio, 421, 36100 Vicenza