Malo: tutti gli eventi in attesa del Natale

Sono tre gli appuntamenti organizzati dal Comune di Malo, assessorato alla cultura, in prossimità del Santo Natale.

S’inizia sabato 21 dicembre, alle 20.45, all’Auditorium Rigotti di via Martiri della Libertà, con lo spettacolo “Gli Aiutanti di Babbo Natale”, di Ullallà Teatro. E’ il Natale dei bambini, un momento da non perdere, che fa venire la voglia di correre a casa a preparare latte e biscotti per Babbo Natale.

Domenica 22 dicembre le vie del centro storico del paese si riempiranno, come di consueto, di bancarelle della Mostra Mercato dell'Antiquariato e del Collezionismo, mentre Piazza Zanini accoglierà la quinta edizione di “Un dono un sorriso”: ancora bancarelle, ma con una marcia in più, quella della solidarietà. Dal mattino a tarda sera il volontariato di Malo sarà protagonista al motto di “Insieme è più bello!”

In piazza si troverà di tutto: stand enogastronomici dove degustare panini, frittelle, cioccolata calda, vin brulé e stuzzichini vari; giochi per bambini e laboratori a cura delle Associazioni TRAMA e Amici del Carnevale; animazione con artisti di strada. La sala polifunzionale di Via Loggia ospiterà una collettiva di un gruppo di maladensi, artisti “per passione”. Alle 17.00 imperdibile lo spettacolo della Compagnia Circovolante, che proporrà performance aeree e di fuoco.

Per tutto il giorno, infine, i bambini potranno vivere un magico momento natalizio con Babbo Natale e farsi fotografare con lui. Quanto raccolto sarà devoluto in beneficenza.

L’antivigilia, lunedì 23 dicembre, alle ore 20.45, ancora all’Auditorium Rigotti di Via Martiri della Libertà, “Natale Barocco”, concerto dell’Ensemble Santa Libera con musiche di Pachelbel, Händel, Vivaldi, Telemann, Lorenc e Morricone. Maestro concertatore al violino Matteo Marzaro, Soprano Oh Jimin, Tromba solista Davide Xompero.