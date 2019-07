MALO: “ESTATE IN VILLA”

Il ricco Cartellone verrà inaugurato il prossimo venerdì e si concluderà il 27 luglio. Tra gli ospiti d’eccezione Patrizia Laquidara con il suo nuovo live. Tutti gli spettacoli avranno luogo in Villa Clementi.

“Ce n’è davvero per tutti i gusti: dal teatro al cabaret e perfino al circo contemporaneo, dalla raffinata musica d’autore con il nuovo live di Patrizia Laquidara a quella bandistica e molto altro ancora”. Ecco l’undicesima edizione di “Estate in Villa”, manifestazione aperta gratuitamente al pubblico, che si svolgerà dal 5 al 27 luglio in Villa Clementi, in via Cardinal De Lai, 61 a Malo.

Il ricco Cartellone si aprirà il prossimo venerdì 5 luglio alle 21.15 con la Compagnia di circo contemporaneo “Nando e Maila”. Kalinka è il titolo dello spettacolo che tra gag, tormentoni, acrobazie aeree e giocolerie, si arricchirà man mano di poesia con una carica scenica degna della tradizione maladense del teatro d’attore e delle clownerie.

Sabato 6 luglio Malo renderà omaggio alla sua Banda cittadina con una serata in cui ci sarà spazio sia per la musica di tradizione, ma (per chi lo vorrà) anche per il ballo.

Il week end successivo sarà dedicato alla commedia dell’arte e al varietà.

Venerdì 12 luglio il “Gruppo del Lelio” presenterà “Arlecchino perduto e ritrovato”: un testo inedito e divertente che tra burle, musica e poesia, offrirà una panoramica delle più importanti maschere della tradizione. Sabato 13 la Compagnia Lanutti & Corbo porterà in scena “All’inCirco Varietà”, un varietà surreal-popolare, con personaggi bizzarri e assurdi che si sfideranno in un crescendo pirotecnico di comicità, magia, acrobazia, poesia e follia.

Venerdì 19 luglio sarà la volta di Patrizia Laquidara con il suo nuovo live “C’è qui qualcosa che ti riguarda”, che prende il nome dal suo ultimo album. Una sorta di ritorno a casa per questa artista siciliana di nascita ma maladense d’adozione, con un omaggio al femminile, alla bellezza, alla forza e alla fragilità, un racconto al tempo stesso intimo e universale di chi cade e si rialza. Un lavoro accolto con entusiasmo dalla critica che lo ha definito “Un capolavoro intriso di femminilità, potenza e fierezza, la bellezza in una delle sue forme musicali più alte“.

Sabato 20 luglio, cabaret alla vicentina con i Risi & Bisi: due ore di relax in cui si sorriderà, ma dove non mancheranno i riferimenti che pescano dall’attualità.

“Estate in Villa” si chiuderà con il consueto doppio appuntamento:

venerdì 26 luglio con i “Blonde Brothers”, in concerto a Malo direttamente da Canale 5. Il duo veneto dei fratelli Luca e Francesco Baù, mescolerà con la consueta perizia tradizione e sperimentazione;

sabato 27 gran finale con “The lord of magic e Fantasia di Colombe”: la magia di Tiziano Cellai e Mirco Menegatti.

Tutti gli spettacoli sono gratuiti e avranno inizio alle 21.15. In caso di maltempo avranno luogo all’Auditorium Rigotti, in via Martiri della Libertà, 12 a Malo.