Malo Estate in Villa:spettacoli il giovedì. venerdì, sabato di luglio

Ritorna a vivere Villa Clementi a Malo, dal 16 luglio inizia “Estate in Villa”.

Programma

“Estate in Villa” 2020

La rassegna è stata organizzata in collaborazione con la Pro Malo e verrà inaugurata dal nuovo format “Bimbi in Brolo” curato dalla Biblioteca comunale: tre gli appuntamenti previsti, tutti nei giovedì di luglio (16-23-30) alle ore 17.30 e con capienza limitata a una ventina di bambini. S’inizia il 16 con “Letture Piccine Picciò”, al quale faranno seguito “Storie in viaggio su due ruote” e “Tra streghe e Monelli”.

I venerdì sera, (17-24-31) con inizio alle 21.00, saranno dedicati a tre spettacoli teatrali organizzati con “Febo Teatro” e inseriti nell’ambito di Palchi Comuni: si parte il 17 luglio con la commedia musicale “Sconcertate”, per passare e chiudere con il teatro d’attore e clown il 24 con “La stamberga delle Scarpe” e il 31 con “Tongo Show”.

Per chi ama la musica le date da segnare in agenda sono i sabati di luglio sempre alle 21, a partire dal 18 luglio con “Notturni d’Opera”; a seguire, il 25 luglio “Voci in Villa” e il 1 agosto il reading musicale “Scantabaùchi”.

Tutti gli spettacoli, compresi quelli dedicati ai bambini, sono ad ingresso gratuito con posti limitati e prenotazione obbligatoria. Per informazioni e prenotazioni per il teatro telefonare allo 320/1430701; per gli altri eventi 0445/585229 o 0445/585293.

In caso di maltempo gli spettacoli si terranno nell’Auditorium “Rigotti”, Via Martiri della Libertà, 12.

Gli ampi spazi esterni di Villa Clementi, dove avrà luogo come di consueto “Estate in Villa” consentiranno di ospitare, con tutte le misure di sicurezza previste dai protocolli, circa 150 persone, ossia la metà della consueta capienza.