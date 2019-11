Malefica e la bella addormentata nel bosco: il musical

Sabato 21 Marzo Ore 21.00

Domenica 22 Marzo Ore 15.00 e Ore 18.00

Teatro Super di Valdagno (VI)



La compagnia NEVERLAND di Fano, per la prima volta volta al Teatro Super di Valdagno per un musical interamente originale sia per i testi che per le musiche. Il tutto firmato Simona e Stefania Paterniani.



Il Musical è liberamente tratto dalla fiaba dei fratelli Grimm “La Bella Addormentata” la storia della principessa Aurora segnata dal terribile destino inflitto dalla perfida strega del male Malefica .



E’ una fiaba del passato rivisitata nella storia, arricchita di nuove avventure e personaggi proprio per essere ancora più magica.



MALEFICA e la BELLA ADDORMENTATA NEL BOSCO è una favola romantica e avventurosa che allo stesso tempo affronta temi d’ importanza sociale come l’ amicizia, la fiducia, la speranza, il tradimento, l’ amore e il valore della Famiglia.



Il musical catapulterà il pubblico di bambini e adulti in un atmosfera suggestiva come quella del bosco incantato tra fate ed elfi danzanti, canterini e vanitosi; e una selva oscura dove vive la perfida strega del male con orchi brutti e stolti, tra magia nera e incantesimi; sarà uno spettacolo -garantisce Simona-esilarante, coinvolgente, incredibilmente magico e commovente perché l’ amore vero alla fine supererà ogni barriera, anche quella del tempo.



Uno spettacolo per tutta la famiglia della durata di 2 ore compreso intervallo di 10 minuti. Imponenti scenografie, effetti speciali e tutto interamente dal vivo.



PREZZI:



INTERO POLTRONISSIMA:

29,00€ (24,00€ + 5,00€ d.p.)

RIDOTTO POLTRONISSIMA:

26,00€ (21,00€ + 5,00€ d.p.)

Da fila 1 a fila 7 – Platea



INTERO POLTRONA:

26,00€ (22,00€ + 4,00€ d.p.)

RIDOTTO POLTRONA:

23,00€ (19,00€ + 4,00€ d.p.)

Da fila 8 a fila 16 – Platea



INTERO PRIMA GALLERIA:

26,00€ (22,00€ + 4,00€ d.p.)

RIDOTTO PRIMA GALLERIA:

23,00€ (19,00€ + 4,00€ d.p.)

Da fila 1 a fila 3 – Galleria



INTERO SECONDA GALLERIA:

23,00€ (20,00€ + 3,00€ d.p.)

RIDOTTO SECONDA GALLERIA:

20,00€ (17,00€ + 3,00€ d.p.)

Da fila 4 a fila 11 – Galleria



Si avvisa la gentile clientela che il biglietto ridotto, in tutti i settori, è da intendersi PER BAMBINI SOTTO I 10 ANNI (Compiuto il decimo anno di età, Biglietto Intero).



Acquisti da Call Center (Tel. 199 20 80 02) oppure



Prenotazioni Telefoniche (Tel. 342 64 12 092 oppure Tel. 0445 40 19 09):

Call Center attivo da Lunedì a Domenica dalle 10.00 alle 21.00. Il Call Center vende SOLO biglietti Interi Poltronissima.

Prenotazioni Telefoniche da Mercoledì a Domenica dalle 16.00 alle 20.00.

Le prenotazioni telefoniche ai numeri di telefono Tel. 342 64 12 092 oppure Tel. 0445 40 19 09 consentono tutti i biglietti e tariffe previste, prevedono il supplemento di 1,00€ su ciascun biglietto prenotato.

