Magna e Pedala: tour ciclistico enogastronomico sui Colli Berici

Domenica 2 aprile il gruppo "South Berica Bike Team" organizza l'evento sportivo "Magna e Pedala", tour ciclistico enogastronomico in mountain bike a Sossano sui Colli Berici con degustazioni di prodotti tipici lungo i 3 percorsi disponibili di 20 - 35 - 45 chilometri. Partenza libera dalle 8.30 alle 9.30 da Villa Gazzetta in via Roma. Il primo percorso di 20 km è pianeggiante con 3 degustazioni (6 euro). Il secondo percorso di 35 km (dislivello di 500 metri) è misto collinare con 5 degustazioni (10 euro). Il terzo percorso di 45 km (dislivello di 800 metri) è interamente collinare con 5 degustazioni (10 euro). Iscrizioni dalle ore 8 alle ore 9 direttamente nel luogo di partenza con il versamento delle quote di partecipazione. Parte dell'incasso sarà devoluto a "Team For Children".

DESCRIZIONE PERCORSI: Percorso corto di 20 km con dislivello nullo, adatto a tutti, che si articola tra argini, strade sterrate di servizio o strade a basso indice di traffico tra Sossano e Villaga,andando a toccare piccole realtà storiche. Percorso medio di 35 km circa con 500 metri di dislivello,che ricalca nella parte iniziale il percorso corto per poi arrampicarsi a Barbarano Vicentino tramite la strada delle mandolare, passando per i colli di Pozzolo: strade prevalentemente sterrate attraverso sentieri e mulattiere. Percorso lungo di 45 km circa con 800 metri di dislivello,ricalca il percorso medio con prolungamenti che porteranno a transitare presso le grotte di San Donato, Monte Tondo e Monte Croce fino all discesa dal Monte Cistorello.

MAGNA E PEDALA TOUR: La manifestazione di Sossano è la prima in ordine temporale dei quattro appuntamenti previsti dalla manifestazione, che proseguirà in territorio padovano sui Colli Euganei il 30 aprile a Valsanzibio (PD), il 21 maggio a Este (PD) e il 24 settembre a Bresseo di Teolo (PD).

ELENCO SPORT