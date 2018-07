Magika - Reggaeton party a Villa Bonin

VILLA BONIN - Club & Restaurant presenta Magika



Venerdì è total gold!

L’oro non passerà mai di moda con la nuova notte firmata Magika!



Nuove vibrazioni per un evento straordinario.

La musica la regina della serata per una notte senza eguali



La magia della notte inizia con la cena in collaborazione con a “CENA CON MAX” con il live di Francesco Capodacqua

Durante la serata alla consolle si succederanno due situazioni musicali:

MAIN DANCEFLOOR:

Marco Cavax from Papeete Beach

Dj Hellen



Guest Voice: Matteo Alovox Aloisi from Papeete Beach



_______________



La Cena



Dalle ore 21.00 Villa Bonin apre accogliendoti con l’aperitivo firmato Martini e il suo sfizioso buffet di benvenuto. A seguire ci sarà la cena scegliendo, al momento della prenotazione, tra le seguenti proposte:



Ristorante Venerdì: Donna 26,00€ - Uomo 28,00€



Nel prezzo del ristorante è compreso l'ingresso in discoteca, l'aperitivo di benvenuto e buffet. Al tavolo sarà servito l'antipasto, il secondo piatto, il dessert, acqua, vini selezionati e caffè (A scelta l'aggiunta del primo, con un sovrapprezzo di € 5). In serata si potrà scegliere se degustare i piatti di pesce o di carne, oppure i nuovi hamburger gourmet.



Pizzeria Venerdì: Donna 21,00€ - Uomo 23,00€



Nel prezzo della pizzeria è compreso l'ingresso in discoteca, l'aperitivo di benvenuto e buffet. Al tavolo, pizza a vostra scelta, birra o bibita e caffè. Chi vuole al posto della pizza può scegliere una tra le deliziose insalatone oppure i nuovi hamburger gourmet.

_______________

PREZZI E ORARI

Dalle ore 22.30 è possibile l’ingresso in discoteca.

INGRESSO OMAGGIO DONNA ENTRO LE ORE 01.00



Ingresso entro le ore 01.00:

Donna: Ingresso Omaggio

Uomo: 13,00 € con consumazione



Ingresso dopo le ore 01.00:

Donna: 12,00 € con consumazione

Uomo: 16,00 € con consumazione

_______________



INFO & CONTATTI



+39 393 012 33 93

info@villabonin.it

www.villabonin.it