Magie nel Parco a Torrebelvicino: casetta di Natale, mercatino, sbandieratori

Nel parco di Torrebelvicino un week end dedicato al tema natalizio con accensione delle luminarie, cioccolata calda gratis per tutti, mercatino del fatto a mano, stand gastronomico aperto la sera e domenica a mezzogiorno, sfilata con sbandieratori, Babbo Natale in carrozza.

SABATO 23 NOVEMBRE

- Ore 16 apertura mercatino hobbisti ed esposizione lavori delle classi primarie e secondarie di Torre e Pieve nel sottopalestra delle scuole medie

- Ore 17 inaugurazione con l’accensione delle luminarie e

presso lo stand Pro Loco “riscaldo” con cioccolata calda gratis per tutti in compagnia del CORO MONTE PASUBIO Città di Schio

- Ore 18 apertura stand gastronomico della ProLoco con gnocchi (anche crudi d’asporto), Mec Bond (panino con bondola e crauti) , Bonciò, zucchero filato, vin brulè, parampampoli, cioccolata.

Ore 21 CONCERTO della NEW GENERATION GOSPEL CREW presso il teatro Arcobaleno in via Fogazzaro

DOMENICA 24 NOVEMBRE

- Ore 9 apertura mercatino hobbisti ed esposizione lavori delle classi primarie e secondarie di Torre e Pieve nel sottopalestra delle scuole medie

- Ore 11 apertura stand gastronomico della ProLoco con gnocchi (anche crudi d’asporto), Mec Bond (panino con bondola e crauti) , Bonciò, zucchero filato, vin brulè, parampampoli, cioccolata.

- Ore 14 con partenza dal municipio : sfilata di Babbo Natale animata dai bambini della scuola dell’infanzia Maria Immacolata e asilo nido I.Lotto di Torre e dal gruppo sbandieratori “Gli Alfieri della Regina” di Piovene Rocchette

Spettacolo degli sbandieratori “Gli Alfieri della Regina”

Consegna delle LETTERINE a BABBO NATALE da parte di tutti i bimbi presenti

SPETTACOLO COMICO “L’Arena dei Clown” con Kirkos

- saluto da parte dell’Amministrazione Comunale

Passeggiando nel nostro mercatino oltre a trovare tante idee regalo realizzate a mano dai nostri amici hobbisti e da associazioni che si autofinanziano con i loro manufatti , potrete gustare frittelle co’a sardea, uvetta e maresina, scaldarvi con un buon brulè o addolcirvi con tante dolci sorprese … Vi aspettiamo !



