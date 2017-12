"Magico Natale 2017" a Vicenza: mercatini, spettacoli e musica

Dal 1 dicembre al 7 gennaio 2018 dalle 9 alle 21 a Vicenza saranno allestiti 35 chalet in legno per il Magico Natale in via Cesare Battisti e corso Palladio e dal 4 dicembre anche in corso Fogazzaro. Nelle casette, addobbate con decorazioni e luci, si potrann trovare prodotti artigianali, specialità alimentari, articoli per la casa e oggettistica da regalo.

Nel fine settimana saranno organizzate iniziative di vario genere, momenti musicali con ospiti a tema. L’associazione "Vivere Fogazzaro Vicenza" ha proposto una serie di eventi di animazione per coinvolgere il pubblico nel periodo delle festività.

L'evento è a cura di Confcommercio Vicenza, che ha predisposto il progetto natalizio, coordinando le diverse associazioni del centro storico.Tutti gli eventi si terranno dalle 15 alle 18.30. Informazioni: goldlion66@gmail.com.

PROGRAMMA MANIFESTAZIONE:

Sabato 9 dicembre in piazza San Lorenzo saranno eseguite arie natalizie con l’arpa celtica.

Domenica 10 e 17 dicembre l’artista Thierry Parmentier si esibirà in una performance itinerante lungo le vie del centro storico.

Sabato 16 dicembre "I Grabber", gruppo del bovaro bernese, eseguiranno un intrattenimento itinerante nelle vie del centro storico.

Venerdì 22 e sabato 23 dicembre in piazza San Lorenzo arriverà la “boule de neige” gonfiabile, un emozionante sfera addobbata e illuminata a tema natalizio, in cui bambini ed adulti potranno entrare e farsi fotografare.

Sabato 30 dicembre un gruppo musicale di zampognari percorrerà le vie del centro intrattenendo il pubblico con musiche natalizie.

ASPETTANDO NATALE. L'associazione Team for Children Vicenza Onlus è l’iniziativa, che prevede l’allestimento di un gazebo di colore bianco in contra’ Garibaldi di fronte al negozio "Maison Mason", che collaborerà all’iniziativa. Al gazebo si potranno acquistare panettoni per raccogliere fondi a favore del progetto "Vicenza Ospitale", a sostegno dell’apertura di una casa di accoglienza per le famiglie dei pazienti dell’Ospedale San Bortolo che risiedono in altre città. Il gazebo sarà aperto giovedì 30 novembre dalle 17 alle 20.30, il sabato e la domenica nei giorni 2, 3, 9, 10, 16, 17 23, 24 dicembre dalle 9 alle 20. Info: info@teamforchildrenvicenza.it - www.teamforchildrenvicenza.it

LETTURE ANIMATE PER BAMBINI. I bambini si divertiranno con letture animate, con la mascotte del Team, il paperotto gigante, con Minnie e Topolino e giochi antichi di legno.

ELENCO MANIFESTAZIONI