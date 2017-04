"Magical Friends" al Cinema Grillo Parlante di Asiago

Domenica 23 aprile alle 17 presso il Cinema Teatro Grillo Parlante di Asiago si esibiranno i "Magical Friends" con uno spettacolo di magia per grandi e piccini. Durante il tardo pomeriggio si susseguiranno le performance di 6 maghi del Club Magico Italiano (Mago G, Lilian, Gian Walter, Pabloss, Sancio e Lucas con Wenda) per giochi magici e illusioni differenti tra effetti scenici, magia comica, manipolazione, mentalismo, grandi illusioni, magia per bambini e con bolle di sapone. Il Mago G. è specializzato in magia per bambini con un spettacolo sorprendente, coinvolgente ed esilarante. Il Mago Lucas è un vero esperto con la sua assistente Wenda nelle grandi illusioni. Il Mago Pablos è un comico, che farà divertire e sorprenderà il pubblico con le più impensate illusioni. Il Mago Sancio porterà gi spettatori nel fantastico e magico mondo delle bolle di sapone. Il Mago Gian Walter ha come arte la manipolazione con la sua bravura nella velocità di esecuzione. La Maga Lillian o "Queen of Flowers" esprime la magia attraverso i fiori. Ingresso unico a 7 euro. Per informazioni e prenotazioni: 0424.462279 - 0424.64010.

