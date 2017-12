Magia del Natale a Schio: mercatini, spettacoli, concerti e degustazioni

Da venerdì 8 a domenica 24 dicembre nei weekend (sabato - domenica e festivi) ci sarà Magia del Natale nel centro storico di Schio con vari eventi tra mercatini, spettacoli, concerti, animazione per bambini e degustazioni di prodotti tipici.

PROGRAMMA MANIFESTAZIONE

Mercatini Natalizi con La Fabbrica di Babbo Natale: 8-9-10 / 16-17/ 23-24 dicembre

Mercatini Creativi del Fatto a Mano - piazza Rossi e via Battaglion Val Leogra: 8-9-10 / 16-17/ 23-24 dicembre

Collezionando in piazza Almerico da Schio (8-17-24 dicembre)

Sareo Fora in via Pasubio: Novità - Proposte - Occasioni per il Natale sui banchi esterni dei negozi di via Pasubio: 8-9-10-16-17 dicembre

Natale in Galleria Conte e Largo Fusinelle - luci in galleria, set fotografico e animazione per bambini: 8-9-10-16-17 dicembre

Tradizioni Gastronomiche Vicentine: 8-9-10-16-17 dicembre

Mercatini e Sapori del Natale in via Capitano Sella: 8-9-10-16-17 dicembre

Il Natale dei Bimbi: Casetta con Babbo Natale in piazza Rossi e Gonfiabili in piazza A. Da Schio: 9-10-16-17 dicembre

L'Artistico ai Mercatini Natalizi - Realizzazione di disegni, ritratti/caricature e laboratori di disegno - Piazza A. Rossi: 9-10-16-17 dicembre dalle 15.30 alle 18.30

Spettacoli, concerti ed eventi in tutte le vie del Centro + Degustazioni cioccolata calda, vin brulè e dolci: 8-9-10 / 16-17/ 23-24 dicembre

11° Natale in...Canto - Rassegna di Voci e Musiche Natalizie nelle chiese e nei quartieri della città - a cura di Coralità Scledense: 9-10-16-17-23-24 dicembre

ELENCO MANIFESTAZIONI