Magia del Natale 2017 a Marano Vicentino

Sabato 16 e domenica 17 dicembre (9 - 19) a Marano Vicentino arriva la Magia del Natale 2017 in piazza Silva con Mercatino di Natale, degustazioni tradizionali, presepe vivente, Corri Babbo Natale Corri oltre a giochi e spettacoli come occasione per stare insieme e condividere l'inizio delle festività.

PROGRAMMA MAGIA DEL NATALE:

Sabato 16 dicembre alle 12 il Centro Diurno Brolatti propone il pranzo natalizio, aperto ai familiari degli ospiti del Centro e ai volontari di Marano Solidarietà. Parteciperanno la Giunta e i consiglieri comunali, che serviranno ai tavoli.

Domenica 17 dicembre - Magia del Natale

Dalle 9 alle 18, in piazza Silva si tiene il Mercatino di Natale organizzato dalla ProMarano e dai commercianti maranesi con “La valigia dei ricordi” e il patrocinio comunale tra giochi, attrazioni e sapori per grandi e piccini. A inaugurare il mercato, alle 11 davanti alla chiesa sarà il concerto della classe di indirizzo musicale della scuola secondaria Alfieri.

Dopo il successo dell’anno scorso, sempre il 17 dicembre si tiene la 2° edizione della manifestazione Corri Babbo Natale Corri: la corsa parte alle 10 da piazza Aldo Moro e l'arrivo è previsto per le 14.30.

Alle 15 si attende invece l’arrivo del presepe vivente, con le sue incantevoli atmosfere curate dell'associazione “Valigia dei ricordi” e l'accompagnamento musicale della Sette Note Swing Band.

Alle 16 in piazza si potrà degustare una fetta di panettone gigante da 50 kg, offerto dai commercianti di Marano.

Quel giorno in piazza sarà presente anche “Marano Vicentino a Voi”, che continuerà la raccolta fondi per la realizzazione di un forno per il pane nel comune di Montefortino (Fm) colpito dal terremoto in centro Italia.

La giornata si concluderà con l'incanto del pattinaggio artistico su rotelle, con il saggio dello storico Skating Club Marano, nato nel 1981, che conta oggi 90 atleti di diverse età. Per l’occasione - nell’ambito della rassegna a ingresso libero “Sopra la panca”, curata dall’assessorato alla Cultura del Comune di Marano - lo Skating club Marano porta in scena domenica 17 dicembre lo spettacolo “Olaf e la magia del Natale”, alle ore 17.30 nella palestra comunale di via Marconi.

In occasione di Santo Stefano, martedì 26 dicembre, sempre per la rassegna “Sopra la panca”, il Coro Ciclamino porta in paese il tradizionale concerto di Natale, in collaborazione con il gruppo Donatori di sangue di Marano: l’appuntamento è per le ore 20.30 nella chiesa arcipretale. Accompagneranno il Coro Ciclamino i cori di Marano - Piccole Voci, Limoni Blu e Ladiesis - e il coro ospite, Voces Plavis di Valdobbiadene (Tv).

ELENCO MANIFESTAZIONI

Gallery