Made in Malga ad Asiago: formaggi, vini, birre di montagna, degustazioni, laboratori

Il formaggio è il filo conduttore di due fine settimana da trascorrere nelle vie di Asiago all'insegna del gusto, dei sapori autentici, con le persone di montagna che a fine stagione scendono dagli alpeggi per portare i loro formaggi a tutti.

“Made in malga” si rivolge tutti gli amanti della montagna, nel programma di quest'anno, i formaggi e altri prodotti tipici sono al centro di degustazioni, laboratori e incontri nelle attività commerciali di Asiago. Inoltre le tantissime iniziative collaterali arricchiscono di momenti che non si dimenticano Made in Malga 2019, un evento assolutamente da non perdere.

Ogni negozio, boutique, bar, wine bar e ristorante che fanno parte del Circuito "Made in Malga" ospiterà un produttore con le sue specialità. Il programma dei due weekend di quest'anno offre tanti spunti, per salire fino al capoluogo dell'altopiano vicentino: intanto la mostra mercato con centinaia di espositori che riempiono il piccolo centro di Asiago; quindi degustazioni guidate; laboratori dell'artigiano; escursioni verso le malghe locali, la musica in Piazza Carli ; l'Osteria di montagna, le visite all'Osservatorio astrofisico, la proiezioni di film sul tema della montagna.



In occasione di Made in Malga la Città di Asiago ci sarà il Salone del Vino di Montagna dove il pubblico avrà la possibilità di conoscere e degustare più di 200 vini italiani ed esteri ottenuti da vigneti coltivati in zone montane, in condizioni estreme o in forte pendenza.

I banchi d’assaggio, come la scorsa edizione, saranno posizionati negli spazi verdi e fioriti dei Giardini di Piazza Carli. Presenti vini d’alta quota prodotti in Italia, Austria, Spagna, Francia, Germania, Georgia, Libano, Slovenia, Uruguay ed Argentina.

La manifestazione avrà in calendario anche laboratori con approfondimenti e degustazioni guidati da esperti.



Si parla di fermentazioni, invece, con la Mountain Beer Cup, dal 13 al 15 settembre. Nei giardini di Piazza Carli si terranno degustazioni libere di 150 etichette di birre di montagna, italiane ed estere. La migliore produzione riceverà il Premio Birra Made in Malga. I laboratori del vino e della birra abbinati ai formaggi si svolgeranno all'Hotel Casa Bianca di Asiago, l'iscrizione è obbligatoria e si prevede anche qui un gran affollamento.

Non sarà solo una manifestazione dedicata ai formaggi d’alpeggio ma l’occasione per promuovere un movimento culturale che rappresenti il mondo legato all'attività delle malghe.

LABORATORI DEL VINO E DEL FORMAGGIO

Hotel Croce Bianca - C.so IV Novembre n. 30

Domenica 8 settembre 2019

ore 11:30 - Parmigiano Reggiano e Vini Rossi Estremi italiani

Sono vini eroici, figli della fatica, del sudore, della laboriosità dell’uomo: prodotti in zone spesso sconosciute, geograficamente impervie, con uve talvolta coltivate in minuscoli fazzoletti di terra strappati alla montagna, alle rocce, al mare. Dal Trentino-Alto Adige alla Sardegna, dalla Valle d’Aosta all’isola di Pantelleria. Il Parmigiano Reggiano prodotto di Montagna nasce in quella parte di Appennino che corre tra Parma e Bologna fino al fiume Reno. È il più importante prodotto DOP ottenuto in montagna.

Costo a persona euro 10.00 - Codice laboratorio 105



ore 14:30 - Spagna: vini e formaggi di montagna

Un itinerario tra cantine centenarie e sapori unici di una Spagna che sorprende. A nord con vini eleganti e sapidi della Galizia. A sud-est con il Priorato dove si producono vini concentrati, intensi e pieni, con caldi accenti di frutta e note minerali di ardesia. In abbinamento formaggi spagnoli Manchego D.O., Zamorano D.O. e Cabrales DOP.

Costo a persona euro 20.00 - Codice laboratorio 106



ore 16:30 - Francia: vini e grandi formaggi di montagna

Un “Tour de France” per conoscere vini e formaggi prodotti ad alta quota. In degustazione una selezione di vini dello Jura, Alta Savoia e Côtes du Rhône. In abbinamento formaggi Reblochon, Comté e Beaufort.

Costo a persona euro 20.00 - Codice laboratorio 107



LABORATORI DELL'ARTIGIANO

Piazza Carli – Asiago

Le cose di Elena, Antico laboratorio San Giuseppe, Lavoro con legno, La mia saponetta, Laboratori per bambini del Museo diffuso di Lusiana, I Cuchi, Estrazione degli oli essenziali di montagna, Mele patate di carta, Fantasia sul filo di lana

Antico laboratorio San Giuseppe

Storia e benefici di un vero amaro alle erbe. Quasi cento anni e non sentirli! Lezione dedicata alle proprietà delle erbe officinali e alle degustazione dei prodotti del laboratorio.



Programma completo qui: https://www.madeinmalga.it/