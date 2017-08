"Made in Malga 2017" ad Asiago: i top formaggi d'alpeggio e prodotti di montagna

TUTTE LE SAGRE, LE FESTE E LE MANIFESTAZIONI A VICENZA E PROVINCIA

Da giovedì 7 a domenica 10 settembre si terrà l'evento gastronomico "Made in Malga 2017" (sesta edizione), la manifestazione nazionale più importante dei formaggi d'alpeggio e dei prodotti della montagna, ad Asiago in piazza Carli con degustazioni ed assaggi nei negozi, bar, ristoranti ed hotel della cittadina altopianese oltre ad intrattenimenti musicali serali. Si prevedono oltre 50 mila visitatori nelle 4 giornate. I formaggi e i prodotti montani saranno i protagonisti nelle attività del centro di Asiago, nonchè il filo conduttore di un weekend da trascorrere all'insegna del gusto, dei sapori e dei prodotti tipici sia dell'Altopiano dei Sette Comuni sia di malghe fuori regione, che anche quest'anno saranno ospiti dell'evento culinario. L'evento è organizzato da "Guru del Gusto". Vedi anche: "Made in Malga 2016". Info: www.madeinmalga.it - segreteria@gurudelgusto.it.

LABORATORI ARTIGIANALI ED ESCURSIONI IN MALGA. Alla manifestazione potranno partecipare esclusivamente le produzioni dell'agricoltura di montagna (prodotti sopra i 600 metri). Il programma degli eventi verrà diffuso tramite la mappa del circuito "Made in Malga", che riporterà le tappe dove assaggiare formaggi, vini e birre di montagna. Previste anche vari laboratori artigianali ed escursioni nei caseifici di malga a cura di "Asiago Guide" e "Guide Altopiano" per scoprire come nasce il formaggio e per degustare i prodotti locali d'alpeggio.

DEGUSTAZIONI. I banchi d'assaggio prevedono degustazioni, laboratori e incontri nelle attività commerciali del centro di Asiago: ogni negozio, boutique, bar, wine bar e ristorante del circuito "Made in Malga" ospiterà un produttore con le sue specialità. Non solo formaggi di montagna ma anche salumi, confetture, mieli, erbe e tisane e liquori. Ad esempio il Bar Fantasy di Asiago in via Lobbia propone vari tipi formaggi aromatizzati, come il "Gigetto" in 4 versioni, il "Michelina" in 4 versioni, il "Delicapra" in 3 versioni e il "Pecorino" in 3 versioni.

MOSTRA MERCATO. Nelle attività di Asiago del Circuito Made in Malga formaggi e prodotti della montagna protagonisti con degustazioni, laboratori e incontri nelle attività commerciali del centro di Asiago. Ogni negozio, boutique, bar, wine bar e ristorante del Circuito Made in Malga ospiterà un produttore con le sue specialità. La guida illustrerà le tappe del percorso gastronomico. Orari dei banchi d’assaggio e vendita: Giovedì 7 settembre 12 - 19 / Venerdì 8 settembre 9 - 19 / Sabato 9 settembre 9.30 - 19 / Domenica 10 settembre 10 - 19.

L'OSTERIA DI MONTAGNA. Lo spazio coperto in piazza Carli si trasforma in "Osteria", che propone i piatti tipici della montagna:

tosella con polenta, pastin, hamburger con carni di montagna, gnocchi con le patate di Rotzo De. Co., sopressa, specialità molisane (caciocavallo impiccato alla brace, salsicce, pampanella), bigoli con ricotta affumicata e burro di malga, formaggi del Caseificio Pennar, formaggio Monte Veronese, fagioli di Lamon e la torta Ortigara. L’Asiago Bistrot propone piatti con il formaggio Asiago dop nelle diverse stagionature. In abbinamento vini della Cantina Ciccio Zaccagnini e birre artigianali di montagna trentine Bionoc, Birra di Fiemme, Ploteghere la Zahre Beer di Sauris (Friuli).

3° MOUNTAIN WINE FESTIVAL - SALONE INTERNAZIONALE DEL VINO DI MONTAGNA E DELLA VITICOLTURA ESTREMA. In piazza Carli ad Asiago ci saranno banchi d’assaggio con oltre150 vini italiani ed esteri. Orari di apertura al pubblico: Giovedì 7 settembre 16 - 22 / Venerdì 8 settembre 16 - 22 / Sabato 9 settembre 11 - 22 / Domenica 10 settembre 11 - 19. L'ingresso alla manifestazione è libero. Le degustazioni sono regolate dall'acquisto di ticket.

PROGRAMMA MUSICALE DELLA MANIFESTAZIONE:

Giovedì 7 settembre - ore 21: Serata Musicale con i "Soul Men Band" - The Italian Blues Brothers Tribute Band

Venerdì 8 settembre - ore 21: Spettacolo Musicale del gruppo "Il Diavolo e l'Acqua Santa" (dal rock and roll allo swing fino alla musica italiana popolare degli anni ‘50-‘60 reinterpretata in chiave boogie)

Sabato 9 settembre - ore 21: Serata Musicale "C'era Una Volta la Discoteca" - Il meglio della musica anni 60-70-80-90 con Roberto Visonà (Nordest Caldogno) - Roby Borillo Los Locos (Expò Altavilla) - Roberto Stoppa (Boom Alte Ceccato) - Alberto Castaman (Ciao Ciao Marano Vicentino) - Gaddmix (Green Planet Arcugnano).

LABORATORI DEL FORMAGGIO E DEL VINO - Comunità Montana - Via Stazione, 1 - Asiago (a cura di Enrico Pevarello)

Venerdì 8 settembre

Ore 11: Vini della Giorgia, Libano e Armenia

Ore 14: Il Monte Veronese DOP d’allevo

Ore 16: I grandi formaggi d’alpeggio degli appennini

Sabato 9 settembre

Ore 11.30: La Galizia (Spagna) ritorno alla Biodinamica

Ore 14: Il formaggio Asiago DOP e la tradizione dei Canti Cimbri

Ore 16: Parmigiano Reggiano e vermouth

LABORATORI DELL'ACCADEMIA DEL LATTE "CASARO FAI DA TE" - Come si fa il formaggio - Dimostrazione e degustazione (a cura di Domenico Ferrari presidente e Mirko Galliani direttore):

Venerdì 8 settembre

ore 15: Formaggi freschi

Sabato 9 settembre

ore 11: Mozzarella e paste filate

ore 15: Gelato agricolo - Oltre il gelato artigianale

Domenica 10 settembre

ore 11.00 - Yogurt agricolo cremoso, greco, drink, power.

Laboratori a cura di ACCADEMIA ITALIANA DEL LATTE - Impara un’Arte, impara un mestiere! - FD STORE - Spilamberto (Modena)

LABORATORI DELL'ARTIGIANATO:

"Come si fa il burro" - Giovedì 7 e Venerdì 8 settembre alle ore 16.00 - Hotel Croce Bianca - Corso IV Novembre, 30 - A cura di Ignazio Orgiana - Con l’utilizzo della zangola e stampi originali in legno, la creazione del burro in diretta.

"Come si fa il Formaggio" - Sabato 9 Settembre alle ore 16.00 - Piazza Carli - A cura di "Gruppo di Base di Asiago" - Dimostrazione“dal vivo” di come si fa il formaggio. Ovvero la caseificazione in diretta con i metodi tradizionali della montagna. La dimostrazione è commentata da un esperto ed è visibile al pubblico.

Coroncine di Fiori - tutti i giorni alle 11.00 e alle 17.00 - Mondo Piazzetta degli Alpini, 40 - A cura di "Il Giardino di Brocante"

Intreccio in Macramè - tutti i giorni alle ore16.00 - Mondo Piazzetta degli Alpini, 40 - A cura di "Il Giardino di Brocante" - Dimostrazioni di arazzi murali e porta-piante in sospensione col Macramè.

"La Mia Saponetta" - Venerdì 8, Sabato 9, Domenica 10 alle ore 11.00 e 15.00 - Hotel Croce Bianca- Corso IV Novembre, 30

A cura di Ilenia Gaio - Un piacevole incontro dedicato alla saponificazione artigianale. Con le tue mani crea la tua saponetta.

Intreccio, Argilla, Scrittura - tutti i giorni alle ore 14.30 e 19.00 - Via J. Scajaro 39, vicino alle Poste

A cura del Museo Diffuso di Lusiana - Per riscoprire e valorizzare la cultura storica della montagna.

I Cuchi: tecniche base per costruire un fischietto d’argilla - Sabato 9 e Domenica 10 Settembre 2017 alle ore 10.30 e ore 16.00

- Il Cucciolo- Piazzetta degli Alpini, 6 - A cura di Giuseppe De Lazzer - Lo scopo è far scoprire la possibilità di divertirsi trasformando materiali grezzi come l’artigilla in oggetti speciali usando fantasia e creatività. Un piccolo spazio in cui il gioco e lo scambio con gli altri aiuterà a produrre un oggetto, che parli di sé.

"Il Re delle Patate" - Venerdì 8, Sabato 9, Domenica 10 ore 10.00 -11.30 e 15.00 -16.30 - Luogo: L’Artigiana- Via Monte Mosciang, 7/9

A cura di Giulietta Cozzi, artista & designer - Laboratorio sul talento visivo: Il re delle patate. Disegno, modello e caricatura. Dedicato a bambini e adolescenti.

Estrazione degli oli essenziali di montagna - Giovedì 7 e Venerdì 8 alle ore 17 / Sabato 9 e Domenica 10 alle ore 11.00 - 17.00

Luogo:Barbablù - Via Lobbia, 22 - A cura di Diego Curto

