Madda Beer Rock 2019: festa alle Maddalene, specialità galletto allo spiedo

BUONA BIRRA, BUON CIBO E BUONA MUSICA!

MADDA BEER ROCK 2019



TRE GIORNI DI MUSICA ROCK E BUONISSIMA BIRRA SERVITA RIGOROSAMENTE SU BOCCALE DI VETRO.

VENERDI 19----50'S ROCK'N'ROLL----DYNAMITE KIDS.

SABATO 2O----SUMMER COUNTRY----DJ. WALTER, HOWDY, MAESTRO GUSELLA.

DOMENICA 21----ROCK MACHINE----COLT 45

Il ROCK'N ROLL esplosivo dei DYNAMITE KIDS protagonista al MADDA BEER ROCK (Maddalene, VI).

La performance dei DYNAMITE KIDS vi COSTRINGERA' a MUOVERE le zampette a tempo della migliore musica rockabilly per una serata veramente ESPLOSIVA.

I Dynamite Kids sono un gruppo di quattro ragazzacci accomunati dalla passione per il rock and roll nella sua declinazione più esplosiva, che ormai calcano la scena musicale veneta da diversi anni e hanno diffuso il verbo del buon vecchio rock and roll su decine di palchi ed eventi. Fin dall'inizio il gruppo ha avuto un obiettivo molto chiaro: far "sgambettare" il pubblico! Divertire e coinvolgere gli ascoltatori proponendo uno spettacolo adatto a tutti, con una scaletta tutta ballabile che comprende i grandi classici del rock americano anni '50. Brani famosissimi, che almeno una volta nella vita tutti abbiamo ascoltato o ballato: si va dall'immortale Elvis alla chitarra infuocata di Chuck Berry, passando per tutti i brani più rappresentativi degli anni d'oro del rock. I quattro dei Dynamite provengono da generi ed esperienze musicali diverse: Franz, il cantante del gruppo, ha una lunga esperienza nell'intrattenimento musicale a 360 gradi, Stefano, alle sei corde, proviene da esperienze prog rock con anche alcuni LP all'attivo, Vitto, alle pelli, ha girato i palchi di tutta Italia con tributi hard & heavy, come anche Davide, alle 4 corde, che proviene da un attivissimo tributo ai Beatles. Unendo le loro forze i 4 musicisti hanno dato vita ad una miscela altamente infiammabile che, pur nei limiti del giusto rispetto per brani che fanno ormai parte della storia della musica, serata dopo serata ha contribuito ad apportare anche una spolverata di modernita' ed una marcia in più, in termini di impatto, al repertorio. Ma fondamentalmente i Dynamite restano un gruppo di casinisti, che si divertono a divertire il pubblico e a giocare con la musica senza prendersi troppo sul serio.

I Dynamite Kids sono:

Marco Salzillo - chitarra e voce

Vittore Cattelan - batteria

Davide Rabach - basso e voce

19-20-21 LUGLIO 2019.

MADDA BEER ROCK 2019

Strada delle Maddalene, 36100 Vicenza