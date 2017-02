"M'Ilumino di Meno": proposte a lume di candela a Valdagno

TUTTI GLI APPUNTAMENTI DI "M'ILLUMINO DI MENO 2017" A VICENZA E PROVINCIA

Anche per il 2017 il comune di Valdagno aderisce all'evento "M'Illumino di Meno", la festa nazionale del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili, promossa dal programma radiofonico "Caterpillar" di Radio 2. Sia la Biblioteca Civica Villa Valle che il Museo Civico “D. Dal Lago” hanno quindi colto l'occasione per sposare il tema proposto e mettere a disposizione i propri spazi per condividere sapere. Gli utenti della biblioteca sono stati invitati a partecipare con le proprie conoscenze. Il ricco calendario di proposte si articolerà da martedì 21 a venerdì 24 febbraio. Per "M'illumino di Meno 2017" anche il comune di Valdagno invita i propri cittadini a mettere in atto qualche piccolo gesto di condivisione e di risparmio energetico e a pubblicarlo sul proprio profilo twitter utilizzando l'hashtag #CondiVivoValdagno, oppure su facebook andando sulla pagina dell'evento #CondiVivoValdagno e pubblicando il proprio post. Sarà possibile condividere un passaggio in auto con un collega o un amico, organizzare una cena collettiva nel proprio condominio o magari aprire la propria rete wi-fi ai vicini o a chi è di passaggio.

Il programma delle iniziative:

Martedì 21 febbraio alle 10 Letizia Battilotti parlerà di “Giardinaggio e l'economia della bellezza”. Alle 14.00 si potrà imparare a realizzare uno slime in casa, una gelatina elastica utilizzata dai bambini per giocare. Alle 16 Andrea Tonin condividerà le proprie riflessioni sul “Correre per l'essenziale”, raccontando un'esperienza di corsa in Perù. Alle 17.30 infine, Francesco Carmignan, proporrà “D'immenso mi illumino” la lettura ad alta voce del romanzo Seta di Alessandro Baricco, accompagnato dalle immagini tratte dall'illustratrice Rebecca Dautremeer e mostrate attraverso il teatrino del Kamishibai.

Mercoledì 22 febbraio, alle 17 sarà il turno di un laboratorio di treccine con Betti. Giovedì 23 febbraio alle 17 Federica Rigon darà alcuni consigli per imparare a scegliere i colori della propria casa per finire venerdì 24 febbraio con un confronto sulle cause dei terremoti o con Vilma Rossato, che insegnerà a costruire delle simpatiche borsette di carta (ore 17).

Giovedì 23 febbraio, anche il Museo Civico “D. Dal Lago” si inserirà nelle proposte con un laboratorio per costruire utili oggetti riciclando la carta di giornali e riviste, dalle 16 alle 18. Tutte le proposte si svolgeranno a lume di candela e senza alcun tipo di spreco.

ELENCO MANIFESTAZIONI