M'illumino di meno: le iniziative ad Arzignano

Il Comune di Arzignano, come tradizione, aderisce all’iniziativa ‘M’illumino di meno’ partecipando alla Giornata del Risparmio Energetico proposta dal programma Caterpillar diRadiodue, che si terrà venerdì 1 marzo 2019.



Il vicesindaco Alessia Bevilacqua: "Arzignano aderisce all’iniziativa in forma attiva ed estesa, non limitandosi ad un’azione simbolica ma ad una serie di eventi che abbinano sensibilizzazione e divertimento".



LE INIZIATIVE



Torna l’iniziativa della Biblioteca a lume di candela dalle 18 alle 19.

Decisamente originale l’idea dell’albero dei libri di trasformare il tronco del cedro abbattuto nel parco del Mattarello in scaffale per lo scambio libero dei libri.

Nelle Piazze centrali dalle ore 16:00 alle ore 18:00 vi è il “Ri-ciclo maninpasta”, laboratorio di riciclo con i fumetti proposto della Cooperativa Insieme. Alle ore 18:00 l’Aperitivo millumenista a basso impatto ambientale, spuntino a km zero e bevande calde con l'Associazione Noi Arzignano



Gli appuntamenti nelle Piazze centrali iniziano però dalle ore 9:00, con l’iniziativa “Ri-generare!” nella quale i cittadini vengono invitati ed educati a ri-pensare al proprio stile di vita, ri-fiutare la plastica, ri-passare ai fornelli, ri-pescare vestiti e oggetti, ri-spengnere le luci per M'illumino di meno(# Ri-generare - è la festa del Risparmio Energetico e degli Stili diVita Sostenibili. Riutilizzare i materiali. ridume gli sprechi, abolire "il fine vita", mantenere, recuperare, rigenerare il Pianeta...).



Alle ore 18:00, invece, è il momento di “Ri-uso, ri-creo!” (Giochi e laboratori divertenti a squadre per imparare l'Economia Circolare. Iscrizioni presso Ufficio Sport entro il 27 febbraio.

Tè e pop-Com pirolitici saranno preparati dalla cooperativa LPV su apposite stufe pirolitiche.

E… fino alle 22:00 vi sarà lo spegnimento simbolico delle Piazze centrali e della Rocca.

Alle ore 18:00 è prevista l’iniziativa “Giochiamo a dadi col clima?”: dal legno degli alberi caduti in Altopiano un grande dado simbolo degli alberi messi a dimora dagli scout.



Infine alle 22 all’Enoteca Palladio appuntamento musicale con “Ri-suono!” (Lorenzo Cittadini in trio - cantautore trevigiano)