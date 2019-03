M'illumino di meno: le iniziative a Vicenza

Dalle 18 alle 20 ci sarà lo spegnimento dell’illuminazione esterna di alcuni dei luoghi ed edifici più rappresentativi della città: Palazzo degli uffici in Piazza dei Signori, Basilica Palladiana (luci superiori), mura scaligere di viale Mazzini, Basilica di Monte Berico e piazzale della Vittoria, Villa Capra "La Rotonda".

Dalle 18 alle 22, inoltre, in piazza delle Erbe si terrà un'installazione video-artistica e area del riuso; anteprima del progetto SURFACE: videowall di monitor provenienti dallo smartreusepark di Vicenza, dj Set su Ciclo-disco (postazione musicale itinerante su bicicletta) e area riuso con libri. A cura di Cooperativa Sociale Insieme.

Dalle 18 alle 22 nella sede di Pane Quotidiano, che si ri-genera per l’occasione, aperitivo a lume di candela a tema, con assaggi ad alta energia e basso impatto ambientale a cura dei ragazzi del Villaggio Sos di Vicenza. Riallestimento del plateatico con oggetti di riuso, in collaborazione con Cooperativa Sociale Insieme.

Dalle 17 alle 18, nella sede della Biblioteca civica Bertoliana - Palazzo Cordellina, Incontro con Valentina De Marchi, Università di Padova “Ri-duzione, ri-uso, ri-ciclo, ri-pensare l’economia verso la circolarità” a cura della Biblioteca civica Bertoliana.

Alle 17.20, nella sede della Biblioteca civica Bertoliana - Palazzo Cordellina, concerto al buio con il coro dei bambini dell'Istituto Diocesano di Musica Sacra “Ernesto Dalla Libera” diretto da Massimo Donadello a cura della Biblioteca civica Bertoliana in collaborazione con l’Istituto Diocesano di musica sacra e liturgica di Vicenza.

Alle 17, alla Biblioteca civica Bertoliana - sede di Riviera Berica, letture ad alta voce a cura di Luciana Goglione “Luci e ombra”, per bambini dai 4 agli 8 anni. A cura della Biblioteca civica Bertoliana.

Dalle 17 alle 19, alla Cooperativa sociale Insieme, in via Della Scola 255, “Crea la tua candela bio”, laboratorio di creazione di candele in cera di soia bio interamente fatte a mano in contenitori pezzi unici. Laboratorio gratuito per adulti, massimo 15 persone. Prenotazione su seguici@insiemesociale.it. A cura di Virgili Lab handmade creative ideas con Cooperativa Sociale Insieme.

Alle 17.15, alla Biblioteca civica Bertoliana – sede di Anconetta, “Leggere e ri - usare”, lettura ad alta voce con Kamishibai a cura di Mariairene Didoni. Per bambini dai 3 ai 7 anni. Seguirà laboratorio sul riciclo. A cura della Biblioteca civica Bertoliana.

Alle 18, alla Biblioteca civica Bertoliana - sede di Villa Tacchi, concerto al buio: 20 minuti di musica a luci soffuse in biblioteca, con Alberto Santin, Stefano Trevisan, Raffaele Putzolu, Alberto Rassu; musiche di F.M. Torroba, Estampas. A cura della Biblioteca civica Bertoliana in collaborazione con il Conservatorio di musica A. Pedrollo.

Alle 18, alla Biblioteca civica Bertoliana - sede di Laghetto, concerto al buio: 20 minuti di musica jazz a luci soffuse in biblioteca con Federico Zoppi. A cura della Biblioteca civica Bertoliana in collaborazione con il Conservatorio di musica A. Pedrollo.

Alle 18.20, alla Biblioteca civica Bertoliana - sede di Villaggio del Sole, La Riffa del fumetto: lotteria del fumetto usato, a cura della Biblioteca civica Bertoliana in collaborazione con Arciragazzi Vicenza.

Alle 19.30, AlBarco, presso la Cooperativa sociale Insieme, in via Della Scola 255, Onemanpier Duo in concerto a lume di candela. Attitudine punk, poesia e vita quotidiana.

Luogo di svolgimento: Vicenza

Vicenza

Ingresso: libero