"M'Illumino di Meno": le iniziative a Montecchio Maggiore

TUTTI GLI APPUNTAMENTI DI "M'ILLUMINO DI MENO 2017" A VICENZA E PROVINCIA

Anche quest’anno la città di Montecchio Maggiore aderisce all’iniziativa della trasmissione di Radio 2 “Caterpillar” denominata "M’Illumino di Meno" per la Festa del Risparmio Energetico e degli Stili di Vita Sostenibili in programma venerdì 24 febbraio. Dalle 18 alle 19.30, saranno spenti gli impianti di illuminazione pubblica di piazza Marconi, piazza San Paolo, piazza Fraccon (anfiteatro) e gli impianti di illuminazione dei Castelli di Romeo e Giulietta e della fontana di piazza Marconi. "M’Illumino di Meno - sottolinea il sindaco Milena Cecchetto - è un’iniziativa finalizzata ad aumentare la sensibilità dei cittadini nei confronti del risparmio energetico per favorire l’adozione di comportamenti quotidiani sostenibili, che possono incidere realmente sui consumi e ridurre gli sprechi". La cittadina di Montecchio Maggiore, che nel 2016 si è dotata di un Sistema di Gestione dell'Energia (SGE) certificato secondo le norme UNI EN ISO50001:2011, è molto sensibile alle tematiche ambientali soprattutto riguardo al consumo energetico e le emissioni in atmosfera nel Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile (PAES).

ELENCO MANIFESTAZIONI