"M'Illumino di Meno": gli appuntamenti nel centro storico e nei quartieri di Vicenza

TUTTI GLI APPUNTAMENTI DI "M'ILLUMINO DI MENO 2017" A VICENZA E PROVINCIA

Venerdì 24 febbraio il comune di Vicenza aderirà anche quest'anno all'evento "M’Illumino di Meno" per giornata di sensibilizzazione sul tema del risparmio energetico e della sostenibilità promossa dal programma radiofonico di Rai Radio 2 Caterpillar, arrivata alla 13° edizione. L’iniziativa, che ricorda simbolicamente l’anniversario del protocollo di Kyoto, in questa edizione mette in primo piano il tema della condivisione contro lo spreco di risorse. Lo slogan di quest'anno è “In ogni condivisione c'è un risparmio di energia. Ogni condivisione genera energia. Condividere fa bene”. La partecipazione a questa giornata è stata promossa dall'assessorato comunale alla progettazione e sostenibilità urbana con un programma di iniziative in collaborazione con Cassa Rurale ed Artigiana di Brendola e Giovani Soci CRA Brendola, AIM Gruppo, S.V.T. Srl, Insieme Cooperativa Sociale e bar Al Barco, Electricycle Srl e Siral Technology Srl. Per informazioni: Settore Ambiente, energia e tutela del territorio del Comune di Vicenza: 0444.221580 - ecologia@comune.vicenza.it

Tutte gli appuntamenti e iniziative:

SPEGNIMENTO LUCI DEI MONUMENTI: avverrà dalle 18 alle 20 di venerdì 24 febbraio e riguarderà la Basilica Palladiana e piazza dei Signori, le Mura Scaligere di viale Mazzini, la Basilica di Monte Berico e piazzale della Vittoria, Villa Capra detta “La Rotonda”. Dalle 18 alle 19.30 saranno spente anche le luci esterne delle Gallerie d'Italia - Palazzo Leoni Montanari. Dalle 19 alle 21 circa, nel tempio di Santa Corona, si terrà un concerto con musiche di Franz Schubert ("Schubertiade"), eseguito dal coro e orchestra di Vicenza, con la direzione del maestro Giuliano Fracasso (ingresso libero).

PROMOZIONI BIGLIETTI BUS: al fine di incentivare l’uso del trasporto pubblico per raggiungere il centro di Vicenza, a partire dalle 14 si potrà usufruire della promozione offerta da S.V.T. Su linee urbane, suburbane e centrobus: ogni regolare biglietto validato dopo le 14 avrà validità fino alle 20.30.

BICI ELETTRICHE: dalle 14, in piazza dei Signori, ci sarà l'esposizione di bici elettriche da parte di alcune ditte produttrici Nell'ambito dell'iniziativa “M'illumino di meno, ma leggo sempre più”, organizzata dalla Biblioteca Civica Bertoliana

LETTURE: Dalle 16.30 alle 17.30, nella biblioteca di Laghetto, si terranno letture ad alta voce per bambini nella fascia d'età della scuola primaria. Dalle 17 alle 19, nella sede della cooperativa sociale Insieme, in via della Scola 225, saranno proposte letture per bambini al lume di candela con Gianni Cattin e Roberta Bonventi e musiche di Bach suonate in acustica da Filippo Caon con la sua chitarra classica.Alle 17.30, invece, nella biblioteca di Villaggio del Sole, con “letture a luci soffuse”. Katarina Vuckovic leggerà ai bambini una storia sul risparmio energetico e sulle meraviglie che si possono scovare in una biblioteca al buio. Info: laghetto.bertoliana@comune.vicenza.it,0444922086; vsole.bertoliana@comune.vicenza.it, 0444569221

BIBLIOTECHE: durante tutta la giornata, nelle sedi delle biblioteche di Anconetta, Laghetto, Villa Tacchi e Villaggio del Sole saranno realizzate vetrine tematiche sul risparmio energetico e verranno distribuite “pillole di sostenibilità ambientale”, foglietti contenenti istruzioni per il risparmio energetico tratte dal decalogo presente nel blog di “M'illumino di meno”.

DEGUSTAZIONI: alle 17 alle 19 presso il "Barco" saranno offerte da parte di "Fiori di Zucca", salutari spremute “fai da te” con arance da agricoltura bio. Inoltre, nell'arco dell'intera giornata, in tutti i punti vendita della cooperativa, saranno abbassate le luci.

VISITE GUIDATE: alle 18 si potrà approfittare, infine, della visita proposta dalle guide turistiche "We Tour" ai luoghi noti e meno noti del centro storico. Il tour guidato, dal suggestivo titolo “The Dark Side of Vicenza”, si concluderà con un aperitivo finale offerto dalla Cassa Rurale ed Artigiana di Brendola. Il ritrovo è alle 18 in piazza Matteotti a Palazzo Chiericati mentre l'arrivo sarà in piazza dei Signori. Durante il percorso i partecipanti saranno invitati a svolgere cacce al dettaglio con torce e a risolvere brevi giochi a tema. La visita, della durata di un'ora e mezza circa, è gratuita previa prenotazione alla email giovanisoci@crabrendola.it. Il numero di posti disponibili è limitato.

