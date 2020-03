Escursione e cena a lume di candela nell'Altopiano di Asiago

TIPO DI ATTIVITÀ: Passeggiata guidata serale a lume di candela in occasione di M’illumino di Meno e cena in Malga

META: Rubbio - Altopiano di Asiago e dei Sette Comuni (VI)



DESCRIZIONE:

In una suggestiva atmosfera che richiama notti di altri tempi, camminando per facili sentieri, ci si fa strada con la fioca luce delle lanterne. Guardando la foresta di luci della pianura Padana con lo sguardo anche fino a Venezia, riviviamo l’esperienza delle genti passate: malgari, soldati, contrabbandieri o semplici innamorati che dovevano spostarsi di notte senza le comodità dei giorni nostri che diamo per scontate.



Cogliamo l’occasione per aderire all’iniziativa di M’illumino di Meno organizzata da Caterpillar e Radio 2 per condurvi in questa esperienza sostenibile, di contatto con la Natura, cogliendo l’occasione, ammirando il cielo stellato anche di parlarvi dell’inquinamento luminoso e proponendovi qualche semplice buona pratica da attuare quotidianamente per ridurre il proprio impatto ambientale.

In tale ambiente non pianteremo nuovi alberi come consigliato dall’iniziativa, ma scopriremo il naturale rinnovamento del bosco, possibile grazie alla gestione forestale sostenibile praticata nell’Altopiano di Asiago e dei Sette Comuni.



Al termine è possibile cenare in compagnia a Malga Cimo, ammirando anche da qui gli immensi orizzonti notturni.

Il menù per la serata a 15€ comprende:

Minestrone montanaro di fagioli

Polenta, tosela e speck e Polenta con salame alla piastra

Dolce strudel di mele

Vino, acqua naturale in bottiglie di vetro, caffè di moka



La prenotazione è obbligatoria.



DIFFICOLTÀ: assegnamo una difficoltà 3 su una scala da 1 (facilissimo) a 5 (impegnativo)

Il percorso è ad anello e non presenta particolari difficoltà tecniche. Si sviluppa tra sentieri di montagna e strade sterrate. Il dislivello in salita è inferiore ai 350 m, non sono presenti tratti esposti.

DA PORTARE CON SÉ: scarponcini da montagna, vestiario a strati adatto al clima montano, giacca impermeabile, acqua per tutta la durata dell’escursione (almeno 1 litro), eventualmente un piccolo snack come la frutta secca, guanti e berretto.

COSTO: 15€, per l’escursione guidata con lanterne. 5€ per i ragazzi sotto i 15 anni e per gli insegnanti (esibendo apposito modello).

LUOGO DI RITROVO: ore 17.30 al Piazzale degli Eroi 1, 36012 Asiago (VI) (c/o Sacrario di Asiago)

Spostamento con mezzo proprio.

INFO E PRENOTAZIONI: 3471836825 (SMS, WhatsApp, chiamate), info@asiagoguide.com, messenger di Facebook @asiagoguide, www.asiagoguide.com



Asiago Guide è un servizio professionale di Guide Ambientali Escursionistiche dell’Altopiano dei 7 Comuni. Siamo a disposizione per famiglie, scuole, gruppi e privati che vogliono scoprire questo territorio in sicurezza e con la competenza di una guida.

IMMERGERSI NELLA NATURA APPREZZANDONE LE MERAVIGLIE.

Scoprire la storia dei luoghi che incontreremo, con la calma e la piacevolezza del camminare:

questo è ciò che vi offriamo! Un’esperienza sostenibile grazie alla quale risvegliare

i sensi e rigenerare la mente…

ESPERIENZE IN NATURA

Paesaggi da Cartolina - Sulle tracce della Fauna - Scoprendo i Fiori montani - Le Città di Roccia - Escursioni con Astrofilo...

TURISMO RURALE

Giro Malghe - Degustazioni guidate di Asiago DOP - Andar per Erbe - Sulle tracce dei Cimbri...

TURISMO ESPERIENZIALE

Albe in Malga - Escursioni Notturne - A lume di candela - Bagno di Foresta - Animazione alla Lettura...

VISITE STORICHE - GRANDE GUERRA

La Guerra dei Forti - La Battaglia degli Altipiani - Vita in trincea - Sentieri di Guerra - Letteratura di Guerra



Ciaspole & Vin Brulè

Sabato 7 Marzo 2020 dalle 17.30 alle 21.00



TIPO DI ATTIVITÀ: Ciaspolata guidata serale con ristoro al baito Erio

META: Baito Erio- Altopiano dei Sette Comuni (VI)

DESCRIZIONE:

La magia della neve con le racchette da neve diventa alla portata di tutti, perché attraverso facili sentieri che le guide hanno già battuto per voi, si può arrivare agilmente in luoghi incantati al riparo dalla confusione del mondo moderno. E’ un incedere lento e rispettoso, ma come si suol dire si cammina “di gusto”! ...e non solo perché gusteremo del buon brulè fumante, ma perchè assieme assaporeremo anche il paesaggio, la storia, la compagnia e tutto ciò che incontreremo.



Prenotazione obbligatoria.



DIFFICOLTÀ: assegnamo una difficoltà 2 su una scala da 1 (facilissimo) a 5 (impegnativo)

Il percorso è ad anello e non presenta particolari difficoltà tecniche. Si sviluppa tra sentieri di montagna e strade sterrate. Il dislivello in salita è inferiore ai 250 m, non sono presenti tratti esposti.

DA PORTARE CON SÉ: scarponcini da montagna, vestiario a strati adatto al clima montano, giacca impermeabile, acqua per tutta la durata dell’escursione (almeno 1 litro), eventualmente un piccolo snack come la frutta secca, pila frontale, guanti e berretto.

COSTO: 20€, per l’escursione guidata e aperitivo con degustazione. 5€ per i ragazzi sotto i 15 anni. Eventuale noleggio ciaspole: 10€

LUOGO DI RITROVO: ore 17.30 al Piazzale degli Eroi 1, 36012 Asiago (VI) (c/o Sacrario di Asiago)

Spostamento con mezzo proprio.

INFO E PRENOTAZIONI: www.asiagoguide.com, 3471836825 (SMS, WhatsApp, chiamate), info@asiagoguide.com, messenger di Facebook @asiagoguide, www.asiagoguide.com



