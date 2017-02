"M'Illumino di Meno" all'Osservatorio Astronomico di Asiago

Venerdì 24 febbraio alle 21 ad Asiago torna l'evento "M'Illumino di Meno" per una serata dedicata all'osservazione del cielo, con momenti di divulgazione sul tema dell'inquinamento luminoso. Sarà un'occasione unica per ammirare il firmamento a occhio nudo e da remoto con il telescopio di cima Ekar dell'Osservatorio Astronomico di Asiago, oltre che per cercare di capire insieme come ridurre il consumo di energia, in modo da poter tornare ad ammirare un cielo tempestato di stelle. L'incontro si terrà presso l'Osservatorio Astrofisico del Pennar. Il programma prevede la visita al telescopio Galileo, l'osservazione del firmamento a occhio nudo e da remoto col telescopio di cima Ekar e un incontro sull'inquinamento luminoso. Sarà necessario munirsi di una piccola torcia o frontalino. In caso di maltempo l'osservazione sarà dal laboratorio "I Colori delle Stelle". Costo: 5 euro ridotto - 10 euro intero. Per informazioni e prenotazioni: visite.asiago@oapd.inaf.it.

