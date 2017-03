"Lutto, Solitudine ed Esperienza del Limite" a Vicenza

Sabato 4 marzo dalle 15 alle 19 si terrà l'incontro di formazione "Lutto, Solitudine ed Esperienza del Limite" presso la sala parrocchiale di Ospedaletto a Vicenza in via Girotto 6. Il quinto appuntamento annuale dei volontari, i gruppi e le associazioni di volontariato, che operano a favore delle persone segnate dal lutto e le loro famiglie sarà una occasione per uno scambio di esperienze. L’iniziativa è aperta anche a gruppi e associazioni non ecclesiali, ma impegnate in cammini di prossimità, condividendo il riferimento ai valori evangelici, così come a persone singole che, pur non appartenendo a nessun gruppo o associazione, si sentono toccate dal tema. L'argomento dell’incontro sarà "Tornare a vivere, trasformando la sofferenza in…" con la presenza del direttore della Caritas vicentina Don Enrico Pajarin. Da anni nel vicentino la Caritas diocesana ha attivato numerosi gruppi di auto mutuo aiuto (12 quelli attivi attualmente in tutta la diocesi) per i familiari di chi ha subito una perdita, alcuni de quali per perdite specifiche, come un figlio, un coniuge in giovane età, o trovarsi a sopravvivere al suicidio di una persona cara (sul sito www.caritas.vicenza.it sono disponibili tutte le informazioni su luoghi e tempi degli incontri dei singoli gruppi).

ELENCO INCONTRI