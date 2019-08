festa@ madamadorè:Grumolo delle Abbadesse

Lunedì 9 Settembre 2019



Lunedì 9 Settembre 2019 si svolgerà per l'ennesima volta nella splendida cornice del Madamadorè di via nazionale 71 a Grumolo delle Abbadesse ( Vicenza ) una festa con musica, divertimento ed allegria dall'orario di aperitivo in poi.



La location

Il Madamadorè di via nazionale 71 a Grumolo delle Abbadesse, in provincia di Vicenza, si trova in una posizione strategica, a pochi km dal famosissimo centro commerciale 'Le Piramidi'. Inoltre si trova anche a circa metà strada tra i caselli autostradali di Grisignano di Zocco e di Vicenza est, trovandosi per la precisione lungo la strada regionale 11 Padana Superiore ( SR 11 ) strada che, in questo tratto specifico, collega le città di Vicenza e Padova.



Il locale si trova a sinistra andando da Vicenza verso Padova, e a destra, ovviamente, andando da Padova verso Vicenza. E' adatto per colazioni, pranzi, aperitivi e cene.



Il pranzo di lavoro è a menù fisso dal martedì al venerdì, con prezzi che variano dai 6 agli 11 €.



Vi è inoltre la possibilità di asporto relativamente a pizze e prodotti culinari della cucina. È anche consentito l'accesso agli animali, ed il parcheggio è ampio.



Per informazioni e prenotazioni relative all'evento specifico di Lunedì 9 Settembre 2019 si consiglia di contattare Carmen al numero 349.3040680



L'ospite

Ad intrattenere musicalmente gli ospiti dell'Evento, per l'occasione, ci sarà lo speaker radiofonico e Deejay LORENZOSPEED*, che può vantare nel suo curriculum artistico performances all'interno di Eventi e one night di prestigio con artisti internazionali quali ad esempio Mauro Picotto e Giuseppe Ottaviani ( solo per citarne alcuni ) e che da una ventina d'anni, inoltre, realizza programmi radiofonici con artisti di fama nazionale e non solo, proponendo viaggi sonori ed interviste con giornalisti, scrittori, bloggers, youtubers, musicisti, Deejays, producers, band, e molto altro ancora.





L'ingresso all'Evento, come sempre, sarà completamente libero e gratuito per tutte/i, ed inoltre ci sarà anche il buffet offerto dal locale.





Non ci resta che invitarVi Tutte/i, e, con l'occasione, augurarVi una splendida estate.