Luna Park a Campo Marzo di Vicenza per la "Festa dei Oto 2017"

Come da tradizione Campo Marzo si preparerà ad accogliere il Luna Park, allestito in occasione della Festa dei Oto (8 settembre) con l'apertura delle attrazioni lungo viale Dalmazia a Vicenza da venerdì 25 agosto fino a giovedì 14 settembre. Le operazioni di allestimento inizieranno già lunedì 21 agosto.

ORDINANZA COMUNALE. E' previsto inoltre il divieto di vendita di bevande in bottiglie di vetro da parte degli operatori, concessionari delle aree pubbliche a Campo Marzo nella zona del parco divertimenti. Come stabilito dal regolamento comunale di polizia urbana, licenziato lo scorso giugno, non sarà possibile detenere bevande in bottiglie di vetro, pena il sequestro delle stesse.

FESTA DEI OTO O DELLA MADONNA DI MONTE BERICO. L'8 settembre è la Festa Patronale della Città di Vicenza dal 1978, quando l'allora Pontefice Papa Paolo VI proclamò la Madonna di Monte Berico patrona della città. Da allora, ogni anno si tengono solenni celebrazioni in onore della Madonna di Monte Berico nel giorno della sua natività.

ORARI DI APERTURA. Il Luna park sarà in funzione dalle 16 alle 24 dal lunedì al giovedì e dalle 15 all'1 di notte il venerdì e il sabato; la domenica dalle 10 alle 12.30 e dalle 15 alle 24. Giovedì 7 settembre, in occasione dell'annuale processione al Santuario di Monte Berico, gli impianti sonori saranno spenti alle 20. Venerdì 8 settembre il luna park sarà aperto dalle 10 alle 12.30 e dalle 15 all'1 di notte.

COUPON PROMOZIONI DELLE GIOSTRE ALLA FESTA DEI OTO (valide dal lunedì al venerdì): www.festadeioto.com/page.php?10

CONTATTI: www.festadeioto.com - info@festadeioto.com.

