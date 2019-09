Luna d'autunno “Otsukimi”: menù giapponese per la festa

Giovedì 12 settembre propone un menù speciale giapponese per festeggiare “Otsukimi”, il festival della prima luna autunnale.

O-Tsukimi お月見, significa ammirare la luna piena (月 tsuki = luna; 見 mi da miru = guardare).

Si tratta di una tradizione giapponese che ha origini cinesi, specificatamente dal Festival di metà autunno per celebrare la raccolta del riso. In Giappone si dice che la luna piena che si può vedere tra metà settembre e i primi giorni di ottobre sia la più spettacolare da guardare per la particolare limpidità del cielo.

Per questa ricorrenza si consumano piatti che ricordano la luna piena, come ad esempio il tsukimi soba, che ha di caratteristico l’uovo all’occhio di bue. Il concetto che dà origine a questo piatto è simile al ramen, composto cioè da saporito brodo, noodles, un ingrediente principale e i condimenti. Il Tiffs tsukimi soba è fatto con un saporito brodo vegetale servito bollente, soba noodles di grano saraceno, uovo, verdure, alghe nori e condimenti.

A Tiffs abbiamo selezionato un antipasto e un dolce per completare questo menù tradizionale: come antipasto offriamo il kakiage, un tipo di tempura fatto con porri, daikon e carote, mentre come dolce potrete assaggiare i tipici mochi, palline di riso glutinoso, con sesamo e arachidi.

Il tutto preparato con amore nella nostra cucina con la solita cura per la qualità dei piatti.

I DETTAGLI

Il menù

Soba Noodles

Kariage (4 pezzi con la salsa apposita)

Mochi (4 pezzi)

Prezzo Menù €20

Eat In Tokyo Style: dalle 18.00 in poi, vi aspettiamo per mangiare da noi SENZA PRENOTAZIONE, first come, first serve sui tavoli SOCIAL, ovvero tavoli condivisi! Se non ci sarà posto quando arriverai, verrai messo in lista fino a quando non si libererà un posto. Nel frattempo, concedetevi un aperitivo sotto i nostri portici!