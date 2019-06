Lumen Festival 2019 a Campo Marzio

Settimo anno per il LUMEN festival: buona musica, tendenze, stile e tante, tante novità

Una nuova edizione ancora più incentrata sull'esperienza, per ballare, cantare ed emozionare nella nostra bellissima Vicenza. Dopo mesi di ricerche e live vi presenteremo alcuni dei gruppi, dj e produttori più freschi del momento, che accenderanno 4 serate estive indimenticabili.

Non solo musica: ci saranno anche un'area street food e un'area market fra cui girovagare mentre vi fate una birretta rinfrescante o un delizioso Gin Tonic in una notte d'estate!

Mercoledì 19 Giugno

ANTEPRIMA LUMEN FESTIVAL - Extra Date

▶ Leo Mas

Leo Mas è una vera leggenda che ha fatto parte dell’Ibiza Revolution negli anni 80. Ha suonato all’Amnesia con Alfredo nel 1985, 1986, 1987, 1988 e 1990 per diventare poi pioniere della House Music e dei beat Balearici.

Collezionista di dischi, DJ all’avanguardia di musica innovativa e underground, è stato sempre guidato da uno spirito anarchico, indipendente, in direzione contraria al mainstream, tutte caratteristiche che lo hanno reso unico sul dancefloor.

Opening:

▶ Max Manetti

(Uber Recordings UK - Music For Dreams DK)

Apertura cancelli: ore 19.00

INGRESSO 1€ fino alle ore 20.00

INGRESSO 2€ dopo le ore 20.00

Giovedì 20

Any Other + MÈSA + Deneb

Venerdì 21

MYSS KETA + Cactus? + Ulysses Tales

+ Qùn • Afterparty Miss Keta

Sabato 22

Bassi Maestro presenta North of Loreto (live)

“North Of Loreto” è il nuovo progetto musicale nato da un’idea di BASSI MAESTRO

North of Loreto è il nome del quartiere più interessante della New Milano oltre a rappresentare un fenomeno di riqualificazione urbana che sta facendo parlare tutta Italia. Situato a nord di Piazzale Loreto, da qualche anno NOLO è in continua e crescente espansione, affermandosi come nuovo centro culturale scelto dai giovani creativi provenienti da tutto il Paese e da ogni ambito come nuova casa, catturati dal fermento che vede ogni giorno nascere imprese e punti di aggregazione che diventano veri e propri riferimenti per chi vive nel quartiere, oltre ad essere richiami irresistibili per chi viene da fuori.

+ DOLA + Sequoyah Tiger

+ Nasty afterparty (00:00-02:00)

Domenica 23

The André + Auroro Borealo + Campos Band + FDP Sistema + Sparecho Party

- esposizione d'arte curata da LABA Trentino - Official

- Handmade market curato da OPUS

LUMEN FESTIVAL: BOUTIQUE FESTIVAL IN CENTRO STORICO.

Lumen Festival è l’evento che sto seguendo in questi anni. Un progetto che sposa l’arte, il design e la cultura con un forte richiamo pop per coinvolgere maggiormente pubblico e aziende.

Nato dall’esperienza di ParRock, rock festival svolto dal 2002 al 2006.

Le sue caratteristiche principali sono l’attenzione all’estetica, dalla comunicazione alle installazioni, la selezione musicale orientata al contemporaneo ed alle nuove tendenze emergenti nonché la ricercatezza degli elementi inseriti tipo food area, drink zone, ed altre esperienze che si possono provare all’interno del festival. Orientato alla User Experience, Lumen è cresciuto con una media del 230% ogni anno fino a consolidare i propri numeri nel 2017 con 17.000 presenze.