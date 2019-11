"Lùssia" al Teatro Comunale di Lonigo

Prosa (fuori abbonamento)

LE FALÌE

LÙSSIA



scritto e diretto da Alessandro Anderloni

con Chiara Beltramini, Mario Biasioli, Zeno Boldrin, Giuseppe Brunelli, Nina Caltagirone, Giulia Corradi, Gabriella Dalla Brea, Tecla Dal Forno, Ivano Gecchele, Ryan Ghedin, Vito Massalongo, Nella Pozzerle, Beniamino Ramponi, Nunzia Spica, Carolina Tezza, Arianna Varalta, Elisabetta Villa, Desirée Vincenzi, Michele Zampieri, Richard Zanoni

costumi Giulia Corradi musiche Alessandro Anderloni chitarra Enrico Breanza

luci Luigi Castagna

suono Samuele Tezza produzione Le Falìe



Sulla tavola della cucina, tre generazioni di bambini e bambine hanno scritto la letterina a Santa Lucia. Tutto è pronto: i piatti, i biglietti con i nomi, una tazzina di caffè per la Santa, un bicchiere di vino per il Gastaldo, il fieno e l’acqua per l’asinello. Cambiano i tempi e i giocattoli, ma la trepidazione e il mistero sono gli stessi, anche se in casa c’è voglia di liberarsi delle robe vece. Gli anni Sessanta portano con sé un’irresistibile voglia di modernità, ma dietro l’illusione di essere nuovi, si va avanti a pensarla come sempre: schei e fiói, e chi non è capace di fare né gli uni né gli altri sembra inutile a questo modello familiare. Così negli occhi della piccola Lùssia, nel giorno tanto atteso di Santa Lucia, sembrano finire le fiabe.