"Love Snow": lezioni di sci in due al prezzo di uno in Val Formica

In occasione di San Valentino, martedì 14 febbraio dalle 9 alle 18 sarà possibile sciare per le coppie di innamorati maggiorenni con i maestri della Scuola Sci Larici Val Formica in due al prezzo di uno per la promozione speciale "Love Snow" sulle piste di Cima Larici nell'Altopiano di Asiago. Durante le lezioni anche lo skipass per le piste della Val Formica a quota 1650 metri di altezza costerà la metà rispetto al prezzo di listino. L'offerta non è cumulabile con le altre in corso di validità. Prenotazione obbligatoria. Infoline: 331.3750601.

