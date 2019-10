Lotteria ENPA Vicenza: aiutiamoli, in premio una vacanza

LOTTERIA per aiutare i tanti animali che in questo periodo, più di altri, hanno bisogno del nostro aiuto!

ESTRAZIONE IL 6 OTTOBRE ore 11

presso il Canile di Vicenza, Via Mantovani, 41 (località Gogna)

Un biglietto al costo di un caffè...1 EURO

I biglietti li puoi trovare presso:

- CANILE di Vicenza negli orari di apertura consultabili al link http://www.enpavicenza.it/contatti/

- MI FIDO PET via G.B. Quadri, 79 VI

- Ristorante IL BOCCONE PERFETTO Contrà San Rocco, 14 VI

- LE PARTICULIER Abbigliamento Corso SS. Felice e Fortunato 266 VI

- BEBO BISTRO’ Via degli Eroi, 6 Quinto Vic.no

- BANCHETTO DI ADOZIONE GATTI la domenica mattina presso il Garden Vicenza Verde di Via Saviabona e presso LINEA FAUNA a Costabissara il sabato mattina.

Ecco cosa potrai vincere:

1) Soggiorno di una settimana per 4 persone più amico peloso in residence a 100 mt dal mare, località Cavallino VE

(settimana a scelta nel mese di giugno o settembre 2020, da scegliere entro mese di gennaio 2020 – sono escluse le tasse di soggiorno)

2) Smartphone Samsung Galaxy J2

3) Bicicletta pieghevole donna - rosa – marca Frejus

4) Acquerello 30*40 con cornice di Elena Maria Facco

5) Mykronoz Cronowatch donna - rosa

6/7) Buono per 5 persone per partita di Bowling o Lasergame presso Bowling le Alte

ogni buono ha validità entro il 15 dicembre 2019

8) Cena o pranzo per due persone + amico peloso presso Ristorante Il Boccone Perfetto

(il buono ha validità entro il 15 dicembre 2019 e comprende 2 antipasti, due primi, due secondi, acqua, caffè, amaro)

9) Collana Argento doppio cuore

10) Cesto con prodotti a scelta Il casolino del Pugliese

buono del valore di 30 euro valido fino al 15 dicembre 2019

11) Buono lavasecco Jefferson

buono del valore di 20 euro valido fino al 15 dicembre 2019

12) Coppia gatti ceramica bianco/nero

13) Cane ceramica

14/15/16/17) Buono lavaggio auto esterno autolavaggio Europa

18) Pendaglio collana spirale argento

19) Pendaglio collana ancora argento

20/21/22) Guinzagli medi cani squadre calcio

dal 23 al 38) coppia centrini o coppia presine di zia Jone

39) Spazzola cardatore cane/gatto

40) guinzaglio gatto bianco

41/42/43/44/45) guinzagli tg media cane oro/argento