Andrea Martini di Radio Peterpan @ H2O Sandrigo

Venerd' sera arriva con i suoi vinili al H2O Burger & Drink di Sandrigo il dj di Radio Peterpan Andrea Martini per una selezione di musica Hip Hop e R’n’B.

Andrea Martini, classe 1987, dal 98 si è innamorato della musica Hip Hop e dell’ R’n’B scoprendo la passione per il djing, i vinili, e ha cominciato a collezionare giradischi, vinili e mixer dal 2003. Si è da subito interessato sia allo scratch che al clubbing iniziando a far parte delle più note one night nelle discoteche Venete per poi espandersi in tutta Italia e in date estere.

Durante il suo percorso, ha condiviso la consolle con artisti come: Rugged man, Tayone, Double s, Cyberpunkers, Riva starr, Dj Ralf, Dj Oneman, Mudimbi, Dj Harsh, Dj Mstrkrft, Spiller, Marracash, Kool Dek, Benny Benassi, Aucan, Bassi Maestro, Mistaken, Croockers, Ensi, Laioung, Marracash, Izi, Dark Polo Gang, Achille Lauro, Laidback Luke, Jay K, Martin Solveig, Skin, Capo Plaza, Tedua, Nitro, Salmo, Tony Junior, Rudeejay, Albertino, Sfera Ebbasta, Laioung, Enzo Dong, Alien Army, Don Diablo, Chadia Rodriguez, Emis KIlla, Fatman Scoop, Ghali, Dj Gruff, Jay Santos, Machine Gun Kelly.

Ha mixato per le migliori hip hop nights italiane ed estere , Club, e Brand quali: Punks Wear Prada, 11clubroom Milano, Armani Privé Milano, Discoteca Nordest, Viberoom Milano, Notorious Milano, Officine Musicali, Le Roi Club, Soundbeach, Liv Club, Redbull, Desperados, Footlocker, Diesel, Vans, Tommy Hilfiger, Story Club, Mama's Beach Club, Yolo Hip Hop Party, Kings Club, Twiga Beach Club Versilia,Night&Day, Boombox, Nolita L.C., Homie, Dope by Jacopo Jay, Supreme Party, Enamorè, Ego Events Londra, Cirkus Club Slovenia.

È in onda ogni settimana con il programma radiofonico Boombox su Radio Piterpan.

Nel 2019 è stato campione Veneto Pioneer DJ e uno dei 6 finalisti Italiani Dmc Dj Championship.

Nel 2018 è stato campione italiano Ekomusic Contest, è stato uno dei 7 finalisti Italiani Dmc Dj Championship, uno dei 5 finalisti Italiani Redbull Music 3style.

Venerdì dalle ore 23:00 alle 03:00

• Ingresso libero

• Info 3484537511

H2O Burger & Drink

Via del Capitello 39

36066 Sandrigo (VI)