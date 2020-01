Inizia la nuova stagione live del Mamaloca festeggiando il 50esimo anniversario dell'uscita del film più celebre di tutti i tempi... LO CHIAMAVANO TRINITA'! Sarà una grande festa dedicata a Bud Spencer e Terence Hill con disegni fatti al momento e concerto dei Los Hermanos.

Ci sarà Alberto Baldisserotto in carne ed ossa che disegnerà come se non ci fosse un domani! Presenterà il nuovo fumetto ufficiale di Trinità e Bambino in lingua ungherese, e noi non capiremo una mazza! Inoltre Mezcal, il vero Mezcal!!!! il ladrone mexicano! Mettetevi in fila e fatevi menare con la foto di rito, perché questo non l'ho mai picchiato prima! diceva un tale.

Suoneranno i Los Hermanos.... un gruppo con i baffi!

GEN 25

Los Hermanos - Lo chiamavano Trinità 50° anniversario tour

Mamaloca

Strada del Pasubio, 421, 36100 Vicenza

INIZIO CONCERTO 22:30