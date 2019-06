Loris Camerini dj al Bar Borsa

Loris Camerini è un produttore e dj italiano.

La sua carriera inizia a cavallo degli anni 90, periodo in cui inizia a suonare nei migliori locali del Nordest ialiano.

Nel 2000 lancia il gruppo Phonotic: band dedicata allo sviluppo e alla diffusione della musica elettronica.



Sin dal 2005 Loris collabora con importanti figure nazionali ed internazionali della musica elettronica come: K Loud, Alex Dandi(Pinktronix - 4gotten floor), Chelonis R. jones e molti altri.

I suoi DJ & live sets rivelano una profonda e completa esperienza che può essere definita come un cocktail bilanciato di techno e minimal music mirate per underground clubs.

Ingresso gratuito

Data dell'evento:

07/06/2019

Telefono: 0444 544583

Indirizzo: Bar Borsa - Piazza dei Signori, 26 Vicenza