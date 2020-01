Loredana Berté a Bassano in LiBerté

Parte dal PalaBassano2 di Bassano del Grappa, venerdì 28 febbraio (ore 21.00), LiBerté Tour Teatrale 2020, il nuovo tour nei teatri di Loredana Berté legato al suo ultimo album di inediti LiBerté: in scaletta non solo le nuove canzoni, come i singoli Maledetto luna park e Babilonia, ma anche i cavalli di battaglia della cantante, da Il mare d’inverno a In alto mare, passando per Mi manchi, Luna, Dedicato, Non sono una signora e Sei bellissima. Spazio anche per l'omaggio a Pino Daniele con Buongiorno anche a te (fu autore della musica della canzone, contenuta nell'album LoredanaBerté del 1980) e alla indimenticata sorella Mia Martini con Inno (cantata dalla corista Aida Cooper).

Il tour nei teatri – cinque le date finora annunciate - arriva dopo un 2019 entusiasmante per Loredana Berté, che ne ha confermato il rilancio sulle scene. La partecipazione al Festival di Sanremo con Cosa ti aspetti da me e il quarto posto raggiunto ha confermato il successo del progetto LiBertè. Con il singolo inedito Tequila e San Miguel e la partecipazione a Senza Pensieri, brano di Fabio Rovazzi, ha conquistato le classifiche estive. Negli ultimi mesi ha anche promosso il tributo alla sorella Mimì Kintsugi Amica Mia, interpretato da Aida Cooper e ha partecipato come doppiatrice a La Famiglia Addams prestando la voce a Nonna Addams.

L’ultimo album di Loredana Bertè, Libertè, uscito nel 2018, è il sedicesimo disco della cantante calabrese, un inno alla libertà, alla creatività, alla follia, che dà nuova vita al carisma e all’energia dell’artista. Alla stesura dei brani hanno partecipato alcuni tra i principali autori della musica italiana. Tra questi Ivano Fossati, che è tornato a scrivere nuovamente per la cantante con Messaggio dalla luna e Gaetano Curreri che ha composto Una donna come te e Cosa ti aspetti da me.

Biglietti:

Poltronissima € 64,00

Platea € 52,00

Tribuna Centrale € 40,00

Tribuna Laterale € 35,00

VENDITA INTERNET www.ticketone.it - www.vivaticket.it