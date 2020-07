Lonigo da vivere: pizza, pesce, fiera e tanto altro

Lonigo ha un bel centro storico, un grande parco e merita una visita soprattutto in queste serate di luglio con tante proposte gastronomiche. Lonigo Ri…parte con una serie di eventi situati al Parco Ippodromo che si svolgeranno per tutto il weekend. “Shopping, drink food e parco divertimenti per una Lonigo da vivere” è infatti lo slogan della manifestazione, che si terrà tutti i fine settimana di luglio a cominciare da venerdì 3.

Tra i protagonisti di questa iniziativa, anche i ristoratori del territorio che proporranno nel “cuore verde” della città quattro gustosi momenti:

A Luglio presso PARCO IPPODROMO

i Ristoratori di Lonigo propongono:



1 Weekend:il 3-4-5 luglio

"PIZZA E LIEVITI"



2 Weekend:il 10, 11 e 12 luglio

"FESTA DEL PESCE"



3 Weekend: il 17, 18 e 19 luglio

"A TUTTA BRACE"



4 Weekend:

"FIERA DI SAN GIACOMO" il 24, 25 e 26 luglio



5 Weekend: il 31 luglio e poi il sabato 1 e domenica 2 agosto.

"IL PANINO STREET FOOD"