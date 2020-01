Loina in concerto - Musiche e cante istro-venete

Al Time Cafè sabato sera alle 21 i Loina in concerto, presenteranno musiche e cante istro-venete / istarske kante i muzike.

Questo spettacolo è per il 10 febbraio, giorno del ricordo: ricordiamo tutte le vittime delle “complesse vicende del confine orientale”, un messaggio di amicizia in un Istria plurilingue terra di confine tra i mondi latino e slavo, a volte di scontro ma anche -per secoli- di incontro, convivenza, interscambio. Alcuni di questi brani interpretati dai Lòina lo dimostrano.

Il gruppo “Lòina” (termine dialettale veronese che significa in origine“tiritera, cantilena” e sembra avere un’origine zingaresca) è composto da:

– Sara Comai, di Verona, bidella; voce, chitarra, 40 anni.

– Fabio Muzzolon, di S. Giovanni Lupatoto (Verona), insegnante di italiano a stranieri, 55 anni, mandolino, ciaramella (piffero ad ancia), armonica, ocarina.

– Martina Comai, di Verona, infermiera; voce, percussioni, 37 anni.

Per l’occasione, il gruppo si avvale del contributo al violino di Pieretto Di Iorio.

Ingresso libero con donazione responsabile.

INFO 348 49 31 471

sabato dalle ore 21:00 alle 23:00

Vicenza Time Café

Contrà Mure Porta Nova, 28, Vicenza