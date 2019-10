Lo yoga è abilità nell'azione: laboratorio di yoga

Come ti comporti quando un evento imprevisto scuote la tua esistenza? Prendi in mano la situazione ed agisci in modo costruttivo?

Sei dipendente dai pensieri o li puoi lasciare da parte?

Se non sei in grado di controllare la tua mente sappi che sicuramente lei controlla te, , valuta bene.

Se vuoi che la tua esistenza sia piena di libertà e leggerezza sostenuta dalla pratica dello Yoga antico tradizionale ti aspettiamo per scoprire la tua vera natura attraverso esercizi mirati come il Saluto al Sole, attraverso posizioni yoga e tecniche respiratorie per il controllo della Forza Vitale, Pranayama.

Per finire un piacevolissimo rilassamento guidato per sprofondare in un mare di dolcezza.