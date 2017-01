"Lo Sport come Strumento di Prevenzione" ad Arzignano

Sabato 21 gennaio alle 17 si terrà in Villa Brusarosco di Arzignano in via IV Novembre 39 l'incontro formativo per genitori ed atleti "Lo Sport come Strumento di Prevenzione" con esperti sulla tematica dello sport in merito agli atteggiamenti e contesti predisponenti al disagio e alla dipendenza adolescenziale. Convegno gratuito e aperto a tutti. Interverranno lo psicologo Sammy Marcantognini e il maestro Andrea Aquili, esperto di taekwondo. Al tremine è previsto un piccolo buffet. L’evento è organizzato dall’associazione sportiva Accademia Taekwondo Lupi Veneto di Arzignano. Michele Bruttomesso, consigliere comunale con delega allo sport, approve con entusiasmo l'iniziativa “Il tema di questo incontro non è affatto da sottovalutare, accogliendo la proposta dell'Accademia Taekwondo Lupi Veneto. Il convegno vuole portare i genitori ad una riflessione insieme ad esperti, che non vorranno insegnare loro come educare i propri figli, ma coinvolgerli in un incontro di discussione e di confronto positivo".

Biografia di Sammy Marcantognini: psicologo con laurea presso l'Università di Urbino in psicologia,filosofia e scienze motorie. Master in Psicologia dello Sport presso la Scuola dello Sport del CONI a Roma. Docente a contratto presso le università di Bologna, Firenze, San Marino. Chairman e relatore nella sessione di psicologia e pedagogia nel 2°Simposio internazionale di studi scientifici sul Taekwondo svoltosi nel 2009 all'università di Copenaghen e patrocinato dall'università di Kyung Hee (Corea del Sud) e dalla World Taekwondo Federation.

Biografia di Andrea Aquili: maestro ed esperto di Taekwondo - preparatore fisico. Membro della commissione tecnica e formatore nazionale della federazione italiana Taekwondo dal 1997 al 2002. Direttore tecnico e formatore regionale delle Marche - specialità combattimento. Co-relatore di una ricerca, assieme al dott. Marcantognini, relativa all'allenamento mentale nella preparazione degli atleti di Taekwondo presentata al 2° Simposio internazionale di studi scientifici sul Taekwondo svoltosi nel 2009 all'università di Copenhagen e patrocinato dall'università di Kyunghee (Corea) e dalla World Taekwondo Federation.

Accademia Taekwondo Lupi Veneto di Arzignano: gruppo sportivo, che ha raggiunto i 130 tesserati con l’obiettivo di superare quota 150 al termine della stagione in corso. Un traguardo ragguardevole, che pone la società già oggi al primo posto delle società di Taekwondo nel Veneto.

