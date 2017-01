"Lo Splendore dell'Altopiano": escursione al tramonto da Cesuna a Bocchetta Paù

Sabato 28 gennaio le Guide Biosphaera organizzano l'escursione/ciaspolata al tramonto con partenza dal parcheggio in località Magnaboschi a Cesuna di Roana nell'Altopiano di Asiago fino a Bocchetta Paù per giungere al Rifugio Bar Alpino in orario di cena. Durante il percorso si potrà godere delle ultime luci del giorno sui profili delle montagne, ammirando anche qualche animale del bosco. Ritrovo alle 15 con la conoscenza della guida e con il breefing sull'utilizzo delle ciaspole (per chi non le ha mai usate). L'itinerario attraverserà il percorso verso il cimitero inglese (uno dei cinque dell'Altopiano di Asiago) e il cimitero italiano tra le radure, i pascoli di Busa Carriola e alcuni tratti boscati della zona di Monte Zovetto. Salita leggera verso Bocchetta Paù, da dove ammirare le luci della pianura al tramonto. Arrivo alla conca del Rifugio Bar Alpino in località Pozza del Favero a Caltrano. Cena (primo o piatto unico, dolce, vino, caffè). Rientro alle auto previsto entro la mezzanotte. Dislivello totale in salita e in discesa: 250 metri. Difficoltà: media. Durata effettiva dell'escursione: 5 ore. L'escursione si svolgerà anche in assenza di neve. Il percorso potrebbe subire variazioni, in base alle valutazioni della guida. Costo escursione + pranzo: 22 euro per adulti - 12 euro per ragazzi under 12. Prenotazione obbligatoria, consigliata entro le ore 12 del giorno precedente. Sarà possibile prenotare anche le ciaspole con consegna direttamente sul posto al costo 8 euro. Infoline: 0445.1716489 - guide@cooperativabiosphaera.it.

