Livietta e Tracollo: la contadina astuta

Non c'è modo migliore di festeggiare un'antica tradizione in un modo altrettanto tradizionale. La musica per archi di Pergolesi, la regia a sorpresa di Edoardo Billato che rievocherà la Quinto Vicentino bucolica del '700, le frizzanti voci di Anna Maria di Filippo e Alessandro Colombo nei panni di Livietta, astuta contadinella, e di Tracollo, goffo landruncolo di gioielli. Livietta tradita e derubata del suo prezioso germano da Tracollo, decide di travestirsi da contadino parigino per sorprendere Tracollo a sua volta travestito da improbabile mendicante Polacca. Il ladruncolo smascherato cerca invano di impietosire Livietta che vuole consegnarlo alla giustizia ed è costretto a fuggire. Tracollo ritornerà poi travestito da indovino e dovrà barcamenarsi per sfuggire all'astuta Livietta fino ad un inaspettato finale. Un ensemble d'archi accompagnerà i due cantanti, al basso continuo e a dirigere i musicisti sarà Alessandro Brunelli organista, compositore e direttore artistico dell'associazione Chori Canticum. L'edizione critica è a cura della professoressa Annie Fontana. L'ingresso è gratuito con offerta responsabile. http://choricanticum.tk