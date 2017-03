Live Acustico: "Tree Music Project" al "Birracrua" di Vicenza

In occasione della Festa di San Patrizio, giovedì 16 marzo alle 21.30 il locale "Birracrua" di Vicenza in Strada Vicinale Monte Crocetta 6 (zona Maddalene) propone il concerto live acustico del gruppo "Tree Music Project" per l'appuntamento con la rassegna "Music & Beer". Il complesso vicentino esprime il nuovo progetto musicale "Albero della Musica" (in inglese "Tree Music Project). Si potranno degustare vari tipi di birre dalle bionde alle rosse fino alle artigianali. Nei prossimi giovedì si esibiranno "Elleduo" (23 marzo) e "Smoky" (30 marzo). Infoline per prenotazioni tavoli: 0444.965141

